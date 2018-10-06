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В Кремле хотят убрать Лукашенко – тот пытается играть на опережение
Фото: АР
Известный российский Telegram-канал "Незыгарь" распространил информацию о том, что Александр Лукашенко уйдёт в отставку в 2019 году и уже летом в Беларуси пройдут внеочередные президентские выборы. Исходя из логики предыдущих сообщений о переговорах президентов Беларуси и России, это – якобы выполнение требования Кремля по организации транзита власти. Так ли это на самом деле и стоит ли верить "Незыгарю", учитывая то, что именно этот ресурс вбросил пару месяцев назад информацию про то, что Лукашенко находится при смерти?
Смею утверждать, что доля правды в сообщении есть – в Беларуси с вероятностью 99% президентские либо парламентские выборы пройдут на год раньше. Но, как часто бывает с российскими источниками, доля правды щедро разбавлена нужными акцентами и выгодными Кремлю тезисами.
А сегодня, 5 октября, белорусский президент осматривал образцы военной техники и сделал ряд очень интересных оговорок:
1. Признал, что сотрудничество в области безопасности с РФ не даёт 100% гарантии и оно не навсегда.
2. Оговорился, что в Беларуси создали собственный ОТРК. Сказал: "Сделали ракету". Можно было бы подумать, что это о "Полонезе", но данный комплекс он называет "по имени". А создание ОТРК было в планах сотрудничества с китайцами уже давно.
3. Пригрозил, что если кому-то захочется "с нами повоевать – он получит ракету в окно".
4. Заявил, что группы сил специальных операций должны быть готовы воевать на своей территории. И что если будут такие проблемы (намекая на крымский и донецкий сценарий) – белорусские ДРГ нанесут удар "на той территории, с которой последует нападение на Беларусь".
История вопроса
Беларусь неоднократно подвергалась критике в Украине за свою политическую позицию. Страна входит в ОДКБ и является частью такого пугающего для украинского обывателя "Союзного государства Беларуси и России".
Справедливо замечание о сильной экономической зависимости Минска от Москвы. Правда и то, что позиции РФ в информационном поле "союзника" чрезвычайно сильны. Но почитайте несколько тезисов, которые можно начать со слов "но" и "несмотря на":
1. Беларусь не признала "независимость" "Южной Осетии" и Абхазии, несмотря на прямые просьбы России в 2008-м и 2009 годах.
2. Минск не присоединился к торговой блокаде Молдовы и Грузии, которую пыталась организовать Москва. Более того, Беларусь стала окном "таможенной очистки" или, если хотите, "контрабандной калиткой" для поставки товаров этих стран на российский рынок.
3. В 2014 году Беларусь заняла свою позицию по украинскому вопросу, расширяя торговое сотрудничество с Украиной, поставляя, среди прочего, товары для украинского военпрома и даже некоторые вооружения и технику. Естественно, что в вопросах критического экспорта и импорта она является "контрабандной калиткой" и для украинских товаров. Например, после закрытия российского рынка для украинской молочной и мясной продукции эти объёмы начала выкупать Республика Беларусь (при том, что там объёмы производства в разы превышают потребности внутреннего рынка). Дальше, следите за руками, на ту же сумму и примерно на те же объёмы увеличились поставки продуктов питания в РФ. В Украину, с другой стороны, шли двигатели, сплавы, узлы и детали для ремонта военной техники – то, что РФ, естественно, запретило продавать "киевской хунте". В конце концов, существующие СП по производству военной техники, которая используется ВСУ по назначению – для утилизации "руссо-туристо" на Донбассе, тоже слабо вяжется с "союзническим статусом" Беларуси.
4. В 2015 году Минск отказался продать Москве ключевые заводы военно-промышленного комплекса, в 2016-м – размещать базу ВВС. И, наконец, в 2020 году истекает срок аренды двух российских РЛС, которые расположены на территории Беларуси. Но решение вопроса о продлении срока перенесено на 2019 год. Причём без РЛС "Волга" Россия получает "дыру" в системе обнаружения запуска баллистических ракет шириной до 800 км. Без 43 узла связи ВМФ РФ рушится система обмена кодированными сигналами ЦУС ВМФ РФ и атомных подводных лодок, находящихся на боевом дежурстве.
5. Беларусь совместно с КНР создала ракетную систему "Полонез", которая совмещает в себе характеристики РСЗО и ОТРК. Поставила на боевое дежурство в восточной части страны таким образом, что в радиус гарантированного поражения попадают военные объекты РФ в Смоленской и Брянской областях и в то же время – ни одного объекта стран НАТО. В 2018 году Беларусь продала систему Азербайджану, несмотря на активные протесты "союзника по ОДКБ" Армении и неудовольствие России.
6. До 2013 года Россию называли основным кредитором Беларуси. Но с 2014-го по 2018 год внешний долг был рефинансирован таким образом, что доля "российских" кредитов уменьшилась с 85-87% до 45% от белорусского госдолга, большая часть которого – кредит на строительство АЭС. Ради справедливости стоит отметить ещё 17% от контролированного РФ Евразийского фонда стабилизации и развития, но они уравновешены серьёзным ростом присутствия китайских кредитных денег.
7. РФ пыталась влиять, уменьшая возможности Минска играть на переработке и использовании дешёвых углеводородов. Если в 2011-2012 годах МВФ оценивал такую ценовую скидку (суммарно нефть-газ-нефтепродукты по сравнению со среднеевропейской ценой) в 20-25% ВВП, то уже к 2017-му показатель уменьшился в пять раз и достиг 5,5%. Метод не сработал – Беларусь политику не изменила.
8. Беларусь "монетизировала" свою позицию по Украине, выйдя из-под европейских и американских санкций. Хотя ради справедливости надо отметить, что США оценили не столько украинское направление, сколько продажу сирийской оппозиции через болгарские фирмы-прокладки противотанковых комплексов. Тех самых, из которых оппозиционеры потом жгли российские танки и даже сбили два вертолёта.
Даже такой перечень, когда Беларусь "солидарно голосует" с РФ в том же ООН, но в реальности проводит свою политику, раздражает Кремль
Это лишь краткий список – общий обзор заслуживает отдельного большого текста. Но даже такой перечень, когда Беларусь "солидарно голосует" с РФ в том же ООН, но в реальности проводит свою политику, раздражает Кремль. Убрать Лукашенко было бы просто, если бы не одно "но": его не зря называли "последним диктатором Европы" – он не допускает возникновение мощных политических сил в стране. И если "прозападная оппозиция" ещё существует, то структурированных пророссийских сил нет. И в этом основное отличие от Украины 2014 года или даже 2018-го с набором Новинский-Медведчук-Рабинович-Мураев.
Единственной реальной опасностью для Лукашенко является период выборов, когда необходимо демонстрировать "демократичность процесса" и внешние игроки могут попробовать организовать (либо усилить) тот или иной политический проект.
После "Крымнаша" в Беларуси сделали выводы и провели президентские выборы раньше срока – пока Россия по уши завязла на Донбассе. Парламентские прошли по большому счёту в той же системе координат, за исключением попыток российских СМИ организовать медиа-атаку на белорусский режим.
Диспозиция 2018-го
В 2018 году недовольство Москвы никуда не делось. При этом в Кремле отчётливо видят идущие у союзника процессы, которые включают:
– Работу на идеологическом поле, получившую название "мягкой беларусизации".
– Массовую смену кадров, в результате которой пророссийские чиновники теряют свои посты. Она же после 2016-го затронула и силовые структуры – было полностью обновлено руководство Оперативно-аналитического центра (анализ информации, кибербезопасность, защита данных), службы безопасности президента, ОСАМ (пограничный спецназ с очень широкой сферой деятельности). Постепенно идёт смена кадров в КГБ, МВД, Министерстве обороны.
– Вытеснение российского продукта из медиа-пространства. Например, развлекательный контент, который ненавязчиво, но эффективно работает в качестве базиса информационных операций, меняется с российского на украинский.
– "Воспитание" Русской православной церкви. За последние 18 месяцев были осуждены четыре священника или работника Беларуского экзархата. По странному стечению обстоятельств все четверо были любителями "русского мира". Но сроки получили за хранение оружия, сбыт фальшивых денег, сутенёрство. Один из них – еще и за хищения в особо крупном размере. Последний факт примечателен ещё и тем, что семь лет получил работник РПЦ, который ещё недавно был кадровым разведчиком российского ГРУ.
– И, наконец, самое главное – замещение российского влияния в экономике. Беларусь активно привлекает деньги и стремится разместить исследовательские мощности китайских государственных корпораций, в том числе и военных. КНР никогда не защищает инвестиции своих "частников", но всегда очень жёстко встаёт на защиту государственных денег и госкорпораций.
В Кремле понимают, что окно возможностей по смене режима в Беларуси может закрыться на протяжении ближайших пяти-шести лет, если не раньше. Поэтому в Минск отправили нового посла, поэтому бюджет "Россотрудничества" на Беларусь вырос в разы, поэтому в российских СМИ поддерживается уровень критики "ненадёжного союзника в лице Лукашенко". Поэтому пытается давить Путин. В белорумском оппозиционном поле также идут изменения. Сразу в двух социал-демократических партиях на ключевые посты зашли бывшие активисты КПБ – белорусских коммунистов, которые тесно работают с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Сегодня эти люди уже "демократы". Российские медиа начинают аккуратно давать им площадки. Кстати, следом, как обезьянки, ту же политику проводят и некоторые украинские СМИ.
Россия пытается давить на Лукашенко. Например, недавно была встреча президентов России и Беларуси в Сочи. Брифинга по результатам не было – значит, не договорились. Потом было экстренное совещание белорусского правительства у Лукашенко и звонок Путина на следующий день. Вновь безрезультатно. И, наконец, планировалась личная встреча президентов на саммите глав СНГ в Душанбе, которая вообще не состоялась. То есть можно утверждать, что Путин пытается давить, Лукашенко сопротивляется.
И вот на этом фоне Беларусь в 2020 году должна была войти последовательно в президентскую и потом в парламентскую избирательные кампании. То есть РФ имела бы как минимум год для подготовки своих позиций. Плохо и невыгодно.
Поэтому ещё весной 2018 руководство белорусского ЦИК заговорило о "целесообразности разнесения электоральных кампаний по разным годам". Это возможно только в том случае, если проводятся досрочные выборы – или президента, или парламента.
Лукашенко пытается играть на опережение. Поэтому информация "Назыгаря" касательно денег на выборы в проект бюджета 2019 верна. Но это игра белорусских властей, которая началась задолго до вчерашнего сообщения российского канала.
В эту игру, кстати, входят и задержания журналистов по нашумевшему делу БЕЛТА. По белорусским меркам (помним – там авторитаризм) с ними поступили очень мягко – никто не сел. Но задерживали представителей тех СМИ, которые месяцем ранее озвучили вброс упомянутого "Незыгаря" про то ли инсульт, то ли инфаркт у Лукашенко и возможную его смерть. Таким образом спецслужбы напомнили редакторам о своём существовании и те, насколько понимаю, намёк поняли. Подобный "наезд" на прессу был бы нелогичным, если бы в ближайший год не намечались события, в которых роль прессы является ключевой. Внеочередные выборы – являются таким действом.
Исходя из этого, если в Минске примут решение проводить внеочередные президентские выборы, то и слова про "отставку Лукашенко" тоже верны. Ведь провести голосование за нового президента более чем за год до окончания предыдущей каденции возможно лишь в случае добровольной отставки. Но в чём ошибается "Незыгарь", так это в причинах и следствиях. Возможные выборы – это игра Лукашенко, которая направлена на то, чтобы не дать русским самого важного ресурса – времени.
Кстати, досрочные президентские с "громкой отставкой" и последующим переизбранием любящим народом может быть прекрасной комбинацией для демонстрации "демократичности" для западных стран. Это легитимизирует "обновлённого Лукашенко". Который после выборов вполне может объявить о "новом курсе", ещё более неприятном для РФ. Последнее будет зависеть не от Украины, не от США или ЕС. Ключевой партнёр тут Китай. В Минске сделали вывод из "меморандумов" и "союзников" – и выбирают теперь менее демократичного партнера, не такого громкого, но более эффективного в защите своих интересов.
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В Кремле хотят сменить ставший для него неудобным режим в Беларуси – а Лукашенко хочет Кремль переиграть.
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