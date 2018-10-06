На белорусской границе у мамы спросили, не сотрудничает ли ее грудной ребенок со спецслужбами

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Госпогранкомитет: «Случаи, когда через границу перевозят новорожденных, требуют особого контроля»

Агния появилась на свет в Литве. Чтобы оформить ребенку вид на жительство, семья с маленькой девочкой отправилась делать паспорт в Беларусь. Накануне, чтобы избежать вопросов на границе, в консульстве Беларуси в Литве Анастасия сделала ребенку свидетельство на возвращение.Границу семья проходила вечером в понедельник в пункте пропуска «Привалка». Кроме молодой мамы и ребенка в машине были папа малышки и сестра Анастасия.— На литовской границе мне даже не пришлось выходить из машины, — вспоминает тот день Анастасия. — Увидев малышку, пограничники сами подошли за документами. На белорусской стороне мы тоже не стали доставать ребенка из детского кресла. Она ведь совсем маленькая. Поэтому муж и сестра взяли мой документ и сами пошли на контроль.Пока они были там, к Анастасии подошел начальник смены и пригласил в свой кабинет. В кабинете ей выдали анкету. Называлась она «Анкета для граждан РБ, депортированных из-за рубежа либо въезжающих по свидетельству на возвращение».— Я стала заполнять анкету. Адекватных вопросов типа ФИО, адрес проживания там всего пару штук. Все остальное касается задержания, — рассказывает собеседница.— Нет, до того как я оказалась в кабинете, я понятия не имела, зачем и на какую беседу иду, — отвечает Анастасия. — Мужу и сестре тоже ничего не сказали. Когда они спрашивали, где наша мать семейства, куда ее повели, сколько продержат, одна из сотрудниц сказала, что надо заполнить кое-какие бумаги.Ситуация с заполнением, говорит Анастасия, растянулась минут на сорок. Параллельно, поясняет девушка, начальник смены открыл на своем компьютере еще одну анкету.— Он спрашивал: «Почему вы обратились в консульство за свидетельством?», «Предлагали ли вам сотрудничество литовские спецслужбы?», — перечисляет Анастасия. — На все эти вопросы я отвечала от имени своей двухнедельной дочери, что выглядит еще более странно. Я не против анкет, но эта составлена только с учетом задержанных, ничего о новорожденных там нет. Зачем тогда ее заполнять родителям маленьких детей?В Госпогранкомитете подтвердили: в ночь с 1 на 2 октября семья Анастасии Шаткевич действительно ехала из Литвы в Беларусь с несовершеннолетним ребенком. У малышки было свидетельство на возвращение. Случаи, когда дети пересекают границу по такому документу, редкие.— Семья пересекала границу по «красному» коридору. Пограничный контроль занял всего несколько минут, — говорит Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета. — Случаи, когда через границу перевозят новорожденных, требуют от должностных лиц особого контроля. В связи с тем, что со взрослыми ехал ребенок и у него было свидетельство на возвращение, у пограничников возникла необходимость уточнить некоторые нюансы.Уточнение, говорит собеседник, бывает как устным, так и письменным. Поэтому нет ничего удивительного, что Анастасию пригласили в кабинет старшего смены и попросили заполнить анкету. Данный бланк с вопросами, поясняет Антон Бычковский, не является нововведением.— Анкету заполняют наши граждане, которых депортируют из других государств, а также лица, следующие по свидетельству на возвращение, — рассказывает официальный представитель. — Опросник общий. И больше направлен, чтобы узнать, как человек утратил документ, что сделал, чтобы получить возможность вернуться в Беларусь.По словам собеседника, пока Анастасия заполняла анкету, ее муж и сестра «проходили иные виды контроля». Все это, чтобы семья с малышом скорее прошла границу.Действия пограничников, которые занимались семьей Анастасии, говорят в пресс-службе, проверят. В ситуации разберутся.— Если выяснится, что в случаях с маленькими детьми нужно скорректировать работу, это будет незамедлительно сделано.