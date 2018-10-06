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Семья из Березы заработала на продаже одежды по почте 163 тысячи рублей. Завели уголовное дело

07.10.2018 10:21 — Разное | UDF  
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Уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность возбудили в отношении троих жителей этого районного центра еще в прошлом году, пишет «Першы Регiон».

По словам начальника Кобринского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области Александра Кондратюка, они продавали женскую одежду посредством почтовых отправлений наложенным платежом. Сами же изделия презентовали через интернет — в социальных сетях.

«Незаконной предпринимательской деятельностью родственники — отец, дочь и бывший зять — занимались три года. За это время они получили в качестве дохода свыше 163 тысяч рублей», — отметил представитель финансовой милиции.

Установлено, что товары приобретались в Украине и ввозились как вещи для личного пользования. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность возбудили в отношении троих жителей районного центра.
 
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