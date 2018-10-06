Семья из Березы заработала на продаже одежды по почте 163 тысячи рублей. Завели уголовное дело

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«Першы Регiон»

По словам начальника Кобринского межрайонного отдела УДФР КГК по Брестской области, они продавали женскую одежду посредством почтовых отправлений наложенным платежом. Сами же изделия презентовали через интернет — в социальных сетях.— отметил представитель финансовой милиции.Установлено, что товары приобретались в Украине и ввозились как вещи для личного пользования. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.