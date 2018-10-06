ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мальчик застрял в траволаторе в минском ТЦ

07.10.2018 10:20 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото Минского городского управления МЧС
Пальцы 5-летнего мальчика застряли в траволаторе торгового центра на пр-те Победителей, освободиться ему помогли спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Днем 6 октября очевидец сообщил в МЧС, что в торговом центре пальцы ребенка застряли в траволаторе - движущейся бесступенчатой дорожке между первым и цокольным этажом.

Прибывшие спасатели выяснили, что 5-летний мальчик по неосторожности засунул пальцы правой руки под резиновую накладку поручня и не смог достать. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента ребенка освободили.

Мальчика забрали в больницу с подозрением на перелом пальцев.

Мальчик застрял в траволаторе в минском ТЦ

[center]Фото Минского городского управления МЧС

Мальчик застрял в траволаторе в минском ТЦ
[/center]
Фото Минского городского управления МЧС

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пальцы 5-летнего мальчика застряли в движущейся бесступенчатой дорожке.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заморозки до минус трех. Какой будет погода в воскресенье и в начале предстоящей недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика