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Мальчик застрял в траволаторе в минском ТЦ
Фото Минского городского управления МЧС
Днем 6 октября очевидец сообщил в МЧС, что в торговом центре пальцы ребенка застряли в траволаторе - движущейся бесступенчатой дорожке между первым и цокольным этажом.
Прибывшие спасатели выяснили, что 5-летний мальчик по неосторожности засунул пальцы правой руки под резиновую накладку поручня и не смог достать. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента ребенка освободили.
Мальчика забрали в больницу с подозрением на перелом пальцев.
[center]Фото Минского городского управления МЧС
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Фото Минского городского управления МЧС
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Пальцы 5-летнего мальчика застряли в движущейся бесступенчатой дорожке.
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