Мальчик застрял в траволаторе в минском ТЦ



Фото Минского городского управления МЧС

БЕЛТА





[center]Фото Минского городского управления МЧС

Фото Минского городского управления МЧС

Днем 6 октября очевидец сообщил в МЧС, что в торговом центре пальцы ребенка застряли в траволаторе - движущейся бесступенчатой дорожке между первым и цокольным этажом.Прибывшие спасатели выяснили, что 5-летний мальчик по неосторожности засунул пальцы правой руки под резиновую накладку поручня и не смог достать. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента ребенка освободили.Мальчика забрали в больницу с подозрением на перелом пальцев.[/center]