В Дубровенском районе пьяный сельчанин застрелил мужчину и ранил подростка



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

сообщили

— рассказывают в УВД Витебского облисполкома.На место происшествия выехали бригада скорой помощи, наряды милиции и следственно-оперативная группа РОВД. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался в машине скорой помощи, подросток с ранением предплечья находится в больнице.Очевидцы сообщили, что мужчина скрылся на автомашине. В Дубровенском и соседних районах области, а также прилегающем районе России ввели специальный план по задержанию вооруженного преступника. Осуществлялось перекрытие дорог, отмечают в УВД Витебского облисполкома.Около двух часов ночи при поддержке ОМОНа мужчина был задержан.