Лукашенко напомнил Путину про должок... союзнический

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поздравил президента Россиис днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.— уверен Лукашенко.Глава белорусского государства отметил, что президент России, являясь общенациональным лидером братского российского народа, вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России' преодоление ею многих вызовов и угроз современности.Ранее сообщалось, чтонамерен провести свой день рождения в кругу родных, близких и друзей, сообщил пресс-секретарь российского лидера. При этом он не уточнил, кто именно приедет на день рождения к президенту России. Одним из приглашенных является бывший премьер-министр Италии. В своем Facebook он уже опубликовал фотографию из самолета, под которой сообщил, чтоВ прошлом году президент России сообщил о том, что отметил день рождения с лидером КНР— рассказал Путин.