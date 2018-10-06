ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Минска ездил всадник с тыквой на голове. Что это было?

07.10.2018 10:10 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Maxim Pushkin &#8207;/ twitter.com
6 октября минчане заметили в центре города человека в черном плаще верхом на лошади. На голове у него была тыква. Кто это был и зачем это делал, разобрался TUT.BY.

Всадника видели на проспекте Победителей, на Немиге и Зыбицкой, а также на проспекте Независимости около ЦУМа. На прохожих он не обращал никакого внимания.

В центре Минска ездил всадник с тыквой на голове. Что это было?

Фото: Maxim Pushkin ‏/ twitter.com

Выяснилось, что это была пиар-акция лидской пивоваренной компании. Она хотела прорекламировать новый напиток с тыквенным вкусом из линейки «Калекцыя Майстра».

Как рассказали организаторы акции, на лошади ездил аниматор. Тыква была ненастоящей — ее изготовили из материала, похожего на папье-маше.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 октября минчане заметили в центре города человека в черном плаще верхом на лошади.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко отметил вклад Путина в могущество России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика