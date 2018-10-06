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В центре Минска ездил всадник с тыквой на голове. Что это было?
Фото: Maxim Pushkin ‏/ twitter.com
Всадника видели на проспекте Победителей, на Немиге и Зыбицкой, а также на проспекте Независимости около ЦУМа. На прохожих он не обращал никакого внимания.
Фото: Maxim Pushkin / twitter.com
Выяснилось, что это была пиар-акция лидской пивоваренной компании. Она хотела прорекламировать новый напиток с тыквенным вкусом из линейки «Калекцыя Майстра».
Как рассказали организаторы акции, на лошади ездил аниматор. Тыква была ненастоящей — ее изготовили из материала, похожего на папье-маше.
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6 октября минчане заметили в центре города человека в черном плаще верхом на лошади.
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