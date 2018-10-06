Браславские пограничники стреляли по колесам микроавтобуса, везшего нарушителей погранрежима



Белорусские пограничники. Фото: bymedia.net

"Браслаўская звязда"

Инцидент случился в сентябре. При задержании водитель микроавтобуса попытался уехать.Пограничники открыли огонь по колесам. Им удалось остановить автомобиль и задержать водителя. Начат административный процесс за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа. Белорус стал фигурантом уголовного дела за организацию незаконной миграции.