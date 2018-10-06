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Браславские пограничники стреляли по колесам микроавтобуса, везшего нарушителей погранрежима

07.10.2018 09:57 — Разное | UDF  
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Белорусские пограничники. Фото: bymedia.net
Чтобы задержать водителя, доставившего группу людей из азиатского региона к белорусско-литовской границе в Браславском районе, пограничникам пришлось открыть огонь из оружия, пишет "Браслаўская звязда".

Инцидент случился в сентябре. При задержании водитель микроавтобуса попытался уехать.

Пограничники открыли огонь по колесам. Им удалось остановить автомобиль и задержать водителя. Начат административный процесс за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа. Белорус стал фигурантом уголовного дела за организацию незаконной миграции.

 
 
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Чтобы задержать водителя, пограничникам пришлось открыть огонь.
 
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