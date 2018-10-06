ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

07.10.2018 10:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, сообщает в воскресенье официальный сайт главы белорусского государства.

"Глубоко убежден, что наш диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь всемерно содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - говорится в поздравительном послании.

Как сообщает сайт президента Белоруссии, А.Лукашенко "отметил, что президент России, являясь общенациональным лидером братского российского народа, вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России, преодоление ею многих вызовов и угроз современности".

В.Путину 7 октября исполняется 66 лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, сообщает в воскресенье официальный сайт главы белорусского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя и 30-летию школы, прошел в СШ № 28 г. Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика