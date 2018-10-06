Россиянин Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора в чемпионском бою UFC

Хабиб Нурмагомедов победил в бою против Конора Макгрегора, защитив чемпионский пояс UFC в легком весе.

Три раунда из четырех прошли преимущественно в партере, невыгодном для К.Макгрегора положении. Только в третьем раунде у него получилось относительно долго драться в стойке.

Бой завершился в четвертом раунде удачным удушающим приемом Х.Нурмагомедова.

Поединок прошел в Лас-Вегасе.