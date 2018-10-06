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Россиянин Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора в чемпионском бою UFC

07.10.2018 10:02 — Разное | Интерфакс  
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Хабиб Нурмагомедов победил в бою против Конора Макгрегора, защитив чемпионский пояс UFC в легком весе.

Три раунда из четырех прошли преимущественно в партере, невыгодном для К.Макгрегора положении. Только в третьем раунде у него получилось относительно долго драться в стойке.

Бой завершился в четвертом раунде удачным удушающим приемом Х.Нурмагомедова.

Поединок прошел в Лас-Вегасе.

 
 
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Хабиб Нурмагомедов победил в бою против Конора Макгрегора, защитив чемпионский пояс UFC в легком весе. Три раунда из четырех прошли преимущественно в партере,...
 
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