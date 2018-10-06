|
Россиянин Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора в чемпионском бою UFC
Хабиб Нурмагомедов победил в бою против Конора Макгрегора, защитив чемпионский пояс UFC в легком весе.
Три раунда из четырех прошли преимущественно в партере, невыгодном для К.Макгрегора положении. Только в третьем раунде у него получилось относительно долго драться в стойке.
Бой завершился в четвертом раунде удачным удушающим приемом Х.Нурмагомедова.
Поединок прошел в Лас-Вегасе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хабиб Нурмагомедов победил в бою против Конора Макгрегора, защитив чемпионский пояс UFC в легком весе. Три раунда из четырех прошли преимущественно в партере,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)