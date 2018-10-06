Белстат: 86% учителей и руководителей школ в Беларуси - женщины

Доля женщин среди учителей и руководителей школ в Беларуси составляет 86%, говорится в обзоре Белстаста, подготовленному ко Дню учителя.

Этот профессиональный праздник традиционно отмечается в стране в первое воскресенье октября.

Как рассказали в статкомитете, мужчины в числе директоров школ и их заместителей на начало 2017/2018 учебного года составили 14%.

В общей численности учителей, преподающих отдельные предметы, доля представителей сильного пола была 19%. Мужчины преобладают среди преподавателей физкультуры (64%), и допризывной и медицинской подготовке (60%). Достаточно много их также среди преподавателей трудового обучения (45%), физики (35%) и истории (29%).

По данным Белстата, на начало 2017/2018 учебного года в республике функционировало 3067 учреждений общего среднего образования, из них 1426 учреждений в городах и поселках городского типа, 1641 – в сельской местности. 99,8% учителей в стране работают в государственных учреждениях общего среднего образования.

Как отмечается в обзоре, 94% учителей и руководителей школ имеют высшее образование. На начало прошлого учебного года 67% учителей и руководителей школ имели стаж работы по специальности более 15 лет, 71% учителей – это учителя-предметники.

В учреждениях общего среднего образования республики работало свыше 115 тыс. учителей, из них в городах и поселках – 80 тыс., в сельской местности – 35 тыс. На одного учителя приходилось в среднем 9 учеников, в том числе 10 – в городских школах, и 5 – в сельских.