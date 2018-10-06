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Нурмагомедов победил Макгрегора. А после боя избил человека из его команды

07.10.2018 11:04 — Разное | KYKY  
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Сегодня в 05:00 утра по минскому времени, в Лас-Вегасе состоялся главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC: на ринге встретились российский боец Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор и ирландец Конор Макгрегор. В четвертом раунде Нурмагомедов «заставил» Хабиба сдаться удушающим приемом и таким образом защитил титул чемпиона в легком весе, пишет «Медуза». 

Но многие СМИ обсуждают не победу дагестанца, а то, что было после нее. Как пишет championat.com, как только закончился поединок, Нурмагомедов заявил, что всегда уважал своих соперников, но ирландец – исключение: «Я спокоен! Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Просто дайте мой пояс!» – сказал Хабиб. 

По информации «Ленты.ру», после этих слов Нурмагомедов в ярости прошел по октагону и указал пальцем на одного из членов команды ирландца. Перепрыгнул через сетку и подрался с ним. Это был спарринг-партнер Макгрегора Дилон Дэннис. А секундант российского бойца Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. Спортсменов быстро разняли, но после их боя началась массовая драка.

Когда потасовка закончилась, Нурмагомедова признали победителем, однако церемония награждения не была проведена. Россиянина увели из зала под свист зрителей – в него летели пивные банки, бутылки и ирландские флаги. 

После всего этого Нурмагомедов решил выступить на пресс-конференции – россиянин (который таки пришел с поясом чемпиона UFC) принес извинения за драку, пишет «Медуза». «Это не лучшая моя сторона. Но я тоже человек. Не понимаю, почему люди говорят о том, как я выпрыгнул из клетки. Как насчет того, что он говорил о моей религии, моей стране, моем отце?» – сказал Нурмагомедов. 



Кроме того, на пресс-конференции Нурмагомедов также рассказал, что после боя ему позвонил президент России Владимир Путин. Он поздравил бойца с победой.

 
 
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Сегодня в 05:00 утра по минскому времени, в Лас-Вегасе состоялся главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC: на ринге встретились российский боец Хабиб...
 
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