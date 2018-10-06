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Сгущенка понравилась, зефир нет: как шведского хоккеиста кормили в Беларуси

07.10.2018 11:42 — Разное | Партизан  
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Шведский голкипер "Динамо-Минск" Юнас Энрот протестировал те продукты, которые не продаются на его родине.

Энроту дали попробовать газировку, сделанную в Беларуси, а также квас, зефир и, конечно же, сгущенное молоко.

Голкипер отверг почти все, что ему дали продегустировать, включая газировку и зефир. Он сказал, что это все слишком сладкое для него, а что касается жидкости, то он предпочитает либо обычную питьевую воду, либо воду с газом.

А вот когда ему подали сгущенное молоко, то хоккеист заинтересовался. Видимо, он уже слышал про этот продукт. "Действительно хорошо. Наверное, это не едят ложками?" – поинтересовался Энрот. Он рассказал, что в Швеции нечто подобное добавляют в яблочные пироги.

Игрок "бело-синих" признался, что в целом он хорошо относится к белорусской кухне. Особенно к драникам.

 
Теги: Минск
 
 
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Шведский голкипер "Динамо-Минск" Юнас Энрот протестировал те продукты, которые не продаются на его родине.
 
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