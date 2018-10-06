Сгущенка понравилась, зефир нет: как шведского хоккеиста кормили в Беларуси

Энроту дали попробовать газировку, сделанную в Беларуси, а также квас, зефир и, конечно же, сгущенное молоко.





Голкипер отверг почти все, что ему дали продегустировать, включая газировку и зефир. Он сказал, что это все слишком сладкое для него, а что касается жидкости, то он предпочитает либо обычную питьевую воду, либо воду с газом.





А вот когда ему подали сгущенное молоко, то хоккеист заинтересовался. Видимо, он уже слышал про этот продукт. "Действительно хорошо. Наверное, это не едят ложками?" – поинтересовался Энрот. Он рассказал, что в Швеции нечто подобное добавляют в яблочные пироги.





Игрок "бело-синих" признался, что в целом он хорошо относится к белорусской кухне. Особенно к драникам.



