ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор завершился невероятной силы скандалом

07.10.2018 10:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Но вопрос с поясом не решен.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор завершился невероятной силы скандалом
Reuters
Спортсмен вышел для общения с журналистами, хотя многие говорили, что не выйдет. 

Была информация, что он покинул "Ти-Мобайл Арену" в Лас-Вегасе. Однако же, Хабиб ответил лишь на один вопрос СМИ. Но получилось в итоге настоящее публичное заявление по итогам боя. Ирландец Конор Макгрегор, к слову, вовсе не вышел на пресс-конференцию.

Хабиб победил, но пояс ему не дали.Главный бой UFC закончился победой Хабиба Нурмагомедова. Но нервы дагестанского бойца не выдержали и он ввязался в драку....

- Первым делом, я хочу сказать, что всем произошедшим после боя занимается атлетическая комиссия штата Невада. Признаю, что показал себя не с самой лучшей стороны, прыгнув через сетку. Но почему люди говорят, что я перелез через сетку, но этот человек говорил о моей стране, он напал на автобус в апреле и мог даже кого-то убить, - говорит Хабиб, подразумевая Конора Макгрегора. И призвал действовать по-мужски:

- Я ему и не только ему, но и всей его команде сказал - если ты что-то сделал, что-то имеешь против меня, я заставлю тебя сдаться. Что и произошло. Я защитил чемпионский пояс, он неоспоренный и он тут при мне, - заочно продолжил бой уже на словах с Конором Хабиб.

- Мне кажется, что СМИ оказывают влияние на людей и на этот вид спорта. Я хочу внести изменения - нельзя в разговорах ссылаться на религию, национальность. Нельзя эти темы поднимать, - продолжил боец из России.

И при этом, кольнул Конора:

- Этот человек перед боем много говорил, что он фотографировался с президентом России Владимиром Путиным. Так вот, знайте, Путин после боя позвонил мне и поздравил с победой, сказав, что гордится мной.

Ну а затем, несмотря на все старания СМИ, он встал из-за стола, намереваясь покинуть зал для пресс-конференций:

- Ребята, спасибо, что вы все ждали меня тут. Я знаю, что теперь меня будет ругать мой отец, когда я вернусь обратно домой. Но хочу сказать - Невада, Вегас, простите меня за все, то я сделал сегодня. Ему не понравилось то, что я сделал сегодня. Но я обещал, что 6 октября все изменится, я это и сделал, остался чемпионом. - сказал Хабиб и ушел, несмотря на крики и просьбы журналистов продолжить разговор.

Позже паявилась информация, что Хабиб Нурмагомедов после боя получил свой чемпионский пояс. Однако же история его битвы с Конором Макгрегором не завершена. И после разбирательств в атлетической комиссии штата Невада она наверняка будет продолжена.


 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Но вопрос с поясом не решен.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Дубровенскім раёне п’яны вясковец застрэліў мужчыну і параніў падлетка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика