ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бразилии в президентской гонке лидирует капитан Болсонару, он друг США

07.10.2018 10:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Победу в первом туре выборов президента Бразилии 7 октября прочат Жаиру Болсонару.



Жаир Болсонару хвалит Пиночета и хунту, правившую Бразилией до 1985 года, высказывается в духе "мало расстреливали", с презрением относится к защитникам прав женщин и сексуальных меньшинств, оскорбляет в своих речах иммигрантов и национальные меньшинства.

Кроме того, Болсонару выступает за хорошие отношения с США и, как пишут бразильские обозреватели, рисует себя "тропическим Трампом". Политологи уточняют: скорее, он похож на филиппинского президента Родриго Дутерте.

От многих известных латиноамериканских популистов Болсонару отличается тем, что он не левак и выступает за свободную экономику. Но не за личные свободы.

Судя по результатам опросам, Болсонару выиграет первый тур. А вот его победа во втором туре не гарантирована.

Кто такой Болсонару

63-летний Жаир Болсонару — бывший военный. Его молодость прошла в армии в ту эпоху, когда Бразилией правили военные.

В 1988 году, через три года после конца военной диктатуры, Болсонару вышел в отставку в звании капитана, пошел в политику, и уже в 1990 году стал депутатом парламента.

"Нет фашизму", — написано на плакате участника демонстрации против Болсонару

В июле этого года стал кандидатом в президенты от Социально-либеральной партии.

Болсонару — против абортов, однополых браков, он против иммиграции, за смертную казнь; по его мнению, военные диктатуры в Латинской Америке правильно делали, что пытали и убивали политических оппонентов.

Чем Болсонару привлекает избирателей

Прежде всего Болсонару привлекает свой электорат тем, что обещают вести принципиально иную политику, нежели та, которую много лет вела, находясь у власти, левоцентристская Партия трудящихся во главе с отправленным в тюрьму за коррупцию экс-президентом Луисом Инасиу Лулой и отправленной в отставку в результате импичмента Дилмой Русеф.

Отставной капитан Болсонару обещает "осушить болото коррупции" и начать беспощадную борьбу с преступностью.

"Они оправдывают свои ошибки, они навешивают ярлыки, они фиксируются на слове "диктатура", а тем временем более 14 миллионов человек — без работы, каждый год — 60 тысяч убийств и 50 тысяч изнасилований. Вот что волнует людей!" — гласил один из твитов Бол нару, написанный незадолго до выборов.

На демонстрации противников Болсонару собираются многие тысячи, но и сторонников у него много. На фото — демонстрация избирателей Жаира Болсонару

В начале сентября Болсонару был серьезно ранен: на одной из предвыборных встреч его ударил ножом леворадикал.

В результате в течение почти месяца, до конца прошлой недели, Болсонару вел предвыборную кампанию с больничной койки, и это тоже, по мнению его оппонентов, сыграло ему на руку: соперники по этическим соображениям воздерживались от жестких выпадов в его адрес.

Либерал в экономике

Как объясняет обозреватель Би-би-си Пабло Учоа, экономическую ориентацию Болсонару хорошо иллюстрирует личность человека, которого он намерен в случае победы назначить министром финансов. "Это ультра-неолиберал Паулу Гедес, который выступает за приватизацию и сокращение социальной помощи", — говорит Учоа.

Болсонару обещает вести экономическую политику, противоположную той, которой придерживались президенты от Партии трудящихся, Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011 годы) и Дилма Русеф (2011-2016 годы).

Партия трудящихся в рамках борьбы с последствиями финансового кризиса и политики стимулирования экономики увеличивала расходы, а также поддерживала экспансию бразильского бизнеса за рубежом. Бразильский банк развития выдавал большие кредиты компаниям на проекты на Кубе, в Венесуэле, в других странах Латинской Америки и Африки.


 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победу в первом туре выборов президента Бразилии 7 октября прочат Жаиру Болсонару.
 
Новости дня
Новости разные
 
Импортные прицепы и полуприцепы «попали» в Беларуси под утилизационный сбор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика