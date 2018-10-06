В Бразилии в президентской гонке лидирует капитан Болсонару, он друг США









Жаир Болсонару хвалит Пиночета и хунту, правившую Бразилией до 1985 года, высказывается в духе "мало расстреливали", с презрением относится к защитникам прав женщин и сексуальных меньшинств, оскорбляет в своих речах иммигрантов и национальные меньшинства.





Кроме того, Болсонару выступает за хорошие отношения с США и, как пишут бразильские обозреватели, рисует себя "тропическим Трампом". Политологи уточняют: скорее, он похож на филиппинского президента Родриго Дутерте.





От многих известных латиноамериканских популистов Болсонару отличается тем, что он не левак и выступает за свободную экономику. Но не за личные свободы.





Судя по результатам опросам, Болсонару выиграет первый тур. А вот его победа во втором туре не гарантирована.





Кто такой Болсонару





63-летний Жаир Болсонару — бывший военный. Его молодость прошла в армии в ту эпоху, когда Бразилией правили военные.





В 1988 году, через три года после конца военной диктатуры, Болсонару вышел в отставку в звании капитана, пошел в политику, и уже в 1990 году стал депутатом парламента.





"Нет фашизму", — написано на плакате участника демонстрации против Болсонару





В июле этого года стал кандидатом в президенты от Социально-либеральной партии.





Болсонару — против абортов, однополых браков, он против иммиграции, за смертную казнь; по его мнению, военные диктатуры в Латинской Америке правильно делали, что пытали и убивали политических оппонентов.





Чем Болсонару привлекает избирателей





Прежде всего Болсонару привлекает свой электорат тем, что обещают вести принципиально иную политику, нежели та, которую много лет вела, находясь у власти, левоцентристская Партия трудящихся во главе с отправленным в тюрьму за коррупцию экс-президентом Луисом Инасиу Лулой и отправленной в отставку в результате импичмента Дилмой Русеф.





Отставной капитан Болсонару обещает "осушить болото коррупции" и начать беспощадную борьбу с преступностью.





"Они оправдывают свои ошибки, они навешивают ярлыки, они фиксируются на слове "диктатура", а тем временем более 14 миллионов человек — без работы, каждый год — 60 тысяч убийств и 50 тысяч изнасилований. Вот что волнует людей!" — гласил один из твитов Бол нару, написанный незадолго до выборов.





На демонстрации противников Болсонару собираются многие тысячи, но и сторонников у него много. На фото — демонстрация избирателей Жаира Болсонару





В начале сентября Болсонару был серьезно ранен: на одной из предвыборных встреч его ударил ножом леворадикал.





В результате в течение почти месяца, до конца прошлой недели, Болсонару вел предвыборную кампанию с больничной койки, и это тоже, по мнению его оппонентов, сыграло ему на руку: соперники по этическим соображениям воздерживались от жестких выпадов в его адрес.





Либерал в экономике





Как объясняет обозреватель Би-би-си Пабло Учоа, экономическую ориентацию Болсонару хорошо иллюстрирует личность человека, которого он намерен в случае победы назначить министром финансов. "Это ультра-неолиберал Паулу Гедес, который выступает за приватизацию и сокращение социальной помощи", — говорит Учоа.





Болсонару обещает вести экономическую политику, противоположную той, которой придерживались президенты от Партии трудящихся, Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011 годы) и Дилма Русеф (2011-2016 годы).





Партия трудящихся в рамках борьбы с последствиями финансового кризиса и политики стимулирования экономики увеличивала расходы, а также поддерживала экспансию бразильского бизнеса за рубежом. Бразильский банк развития выдавал большие кредиты компаниям на проекты на Кубе, в Венесуэле, в других странах Латинской Америки и Африки.



