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Алексей Калюжный вошел в тренерский штаб "Юности"

07.10.2018 10:15 — Разное | Партизан  
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Экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный вошел в тренерский штаб минской "Юности".



Калюжный является воспитанником "Юности" и выступал за столичную команду в 2004 году. После этого он перешел в ХК "Авангард", за который провел 371 матч, забросил 106 шайб, сделал 173 передачи и получил 172 минуты штрафа. Калюжный участвовал в Олимпийских играх в Нагано, Солт-Лейк-Сити и Ванкувере, а также в мировых первенствах 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2008 и 2009 годов. Завершил клубную карьеру в минском "Динамо" после сезона-2014/15. Дважды становился лучшим хоккеистом Беларуси (2010, 2015). Всего за карьеру в различных лигах Калюжный сыграл 1274 матча, забросил 278 шайб, сделал 426 передач и получил 644 минуты штрафа. Является обладателем Кубка европейских чемпионов и Кубка Шпенглера, сообщает пресс-служба "Юности".


 
 
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Экс-капитан сборной Беларуси Алексей Калюжный вошел в тренерский штаб минской "Юности".
 
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