В Польше нашли элементы неизвестных советских атомных баз

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Об этом сообщает Onet.pl.





Элементы неизвестных советских баз удалось найти благодаря анализу разведывательных материалов ЦРУ.





По данным издания, в 1969 году на территории Польши были созданы три больших склада ядерного оружия - в Темплеве, Бжежнице-Колонии и Подборске. Все они имели монументальное, вкопанное на несколько метров в землю бетонное укрытие, которое предназначалось для хранения атомных боеголовок.





Археолог рассказал, что базы были замаскированы, однако анализ рассекреченных изображений показал обратное - главные элементы баз, а также подъездные пути и вертолетные площадки хорошо видны на спутниковых снимках.



