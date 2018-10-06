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В Польше нашли элементы неизвестных советских атомных баз

07.10.2018 10:04 — Разное | Партизан  
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В Польше археолог Гжегож Кяршис нашел засекреченные элементы советских атомных баз, информацию о которых до конца 90-х строго скрывали.


Фото: Jerzy Undro/PAP


Об этом сообщает Onet.pl.

Элементы неизвестных советских баз удалось найти благодаря анализу разведывательных материалов ЦРУ.

По данным издания, в 1969 году на территории Польши были созданы три больших склада ядерного оружия - в Темплеве, Бжежнице-Колонии и Подборске. Все они имели монументальное, вкопанное на несколько метров в землю бетонное укрытие, которое предназначалось для хранения атомных боеголовок.

Археолог рассказал, что базы были замаскированы, однако анализ рассекреченных изображений показал обратное - главные элементы баз, а также подъездные пути и вертолетные площадки хорошо видны на спутниковых снимках.


 
 
Ссылка на источник 24
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В Польше археолог Гжегож Кяршис нашел засекреченные элементы советских атомных баз, информацию о которых до конца 90-х строго скрывали.
 
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