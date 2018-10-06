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Троицкое предместье оживят, а Осмоловку реконструируют — глава Центрального района

07.10.2018 09:54 — Разное | Партизан  
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Сразу на 2 исторических квартала в центре Минска обратил своё внимание недавно назначенный глава Центрального района столицы. В интервью «Минск-Новостям» Дмитрий Петруша поделился своим планами изменений в Троицком предместье и в Осмоловке.

В июне новым главой администрации Центрального района Минска назначили 34-летнего энергетика из Витебской области Дмитрия Петрушу. В интервью «Минск-Новостям» молодой чиновник признался: ему пока не довелось пожить в доверенном ему Центральном районе.

— Не удалось пожить в нём ни во время учебы в Академии управления при президенте Беларуси, ни сейчас. Но район знаю хорошо, да и в целом Минск. Думаю, в любом городе есть место, которое передает его дух. В Минске для меня это Комаровка, Верхний город и Троицкое предместье.

«Троицкое предместье нужно оживить»

Развитию Троицкого предместья нужно придать новый импульс, полагает Дмитрий Петруша. По его словам, в Троицком слушают тишину, в то время как в Верхнем городе проходят яркие мероприятия. Этот диссонанс необходимо изменить, считает руководитель Центрального района. Он убеждён: Троицкое предместье — по-своему интересный квартал.

— В День города мы попытались его оживить и организовали небольшие места для развлечений. На набережной, на мой взгляд, отлично вписался «Город мастеров». Но во внутренних двориках — жилфонд, особо не пошумишь. При этом есть музеи и кафе. Поэтому обязательно будем привлекать туда горожан. Не громкими праздниками, а интересными событиями и музыкальными выступлениями артистов.

Жители Троицкого предместья с жалобами не обращались — возможно, потому что в квартале ничего не происходит, допускает Дмитрий Петруша. Глава администрации Центрального района пообещал, что жители Троицкого не будут испытывать дискомфорт и в будущем. Однако квартал необходимо оживлять, уверен чиновник.


«Осмоловку надо привести в порядок»



В Центральном районе Минска есть ещё один уютный исторический квартал, который относят к «тихому центру» за малоэтажность и большое количество зелени — Осмоловка. Её приведут к комфортным условиям жизни — это правильно, так должно быть, отмечает Дмитрий Петруша.

— Если сегодня вы проедете по Осмоловке, то увидите, что мы реставрируем фасады, кровлю. Эти работы выполняют в том числе и в связи с подготовкой к II Европейским играм. Мы понимаем, что этот участок столицы должен быть в порядке, а людям, проживающим здесь, нужно обеспечить безопасные и комфортные условия. Над этим и работаем.

«В Минске жить комфортно»

Минск — комфортный для жизни город, добавляет Дмитрий Петруша. Одновременно глава Центрального района подчёркивает важность работы с жителями шумных улиц.

— Проживание в центре любого города Европы, Китая, Америки накладывает определённый отпечаток. У города есть разные звуки — проспектов, кафе, ресторанов, работающей техники, строительства. И невозможно оградиться от этого. Если хочется жить в полной тишине, следует искать место ближе к природе.

Но для того, в частности, наша администрация и работает, чтобы найти консенсус между интересами бизнеса и жителей на шумных улицах в центре. Считаю, что последние решения, которые были приняты в том числе после поручений председателя Мингорисполкома Андрея Шорца, дали результат.

Осмоловка. История борьбы

Напомним, судьба Осмоловки часто оказывалась под угрозой. Учёные предлагали придать кварталу статус историко-культурной ценности, белорусских коллег поддержали европейские архитекторы. Заступались за Осмоловку и экологи. Власти Минска неоднократно намеревались снести исторический квартал, застроив его новоделом. Главный архитектор Минска не видел ценности в послевоенных домах. Урбанисты настаивали на реконструкции Осмоловки, их поддержали жители квартала. «Минскградо» отказывалось от капитального ремонта, но в итоге согласилось доработать проект. Таким образом активисты пока что спасли Осмоловку от сноса.
 
Теги: Минск
 
 
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