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Беларусь покупает акции Азиатского банка, чтобы потом получать его кредиты
Одним из первых вопросов, рассмотренных депутатами на осенней сессии, стал вопрос о членстве Беларуси в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Этот банк выдает своим участникам заемные деньги под конкретные проекты, как делают и другие международные банки развития.
- Параметры предоставления кредитных ресурсов сопоставимы с условиями по займам Международного банка реконструкции и развития и являются наиболее комфортными с точки зрения условия привлечения займов, - рассказал депутатам министр финансов Максим Ермолович. - Беларусь рассчитывает в полной мере воспользоваться финансовыми возможностями, предоставляемыми банком. С помощью ресурсов банка мы намерены развивать транспортное, энергетическое, производственно-логистическое направление.
Правда, прежде чем мы сможем пользоваться заемными деньгами банка, нам нужно купить его акции. Беларуси выделят 641 акцию банка, это меньше 1%. Но оплатить нужно будет только 128 акций на сумму 12,8 млн. долларов. Покупаем мы их, по сути, в рассрочку на пять лет, так что каждый год будем перечислять чуть больше 2,5 млн. долларов.
- После получения квоты на объем участия мы сможем воспользоваться финансированием банка. Чаще всего вырабатывается стратегия, как это сегодня происходит в нашей работе с Международным банком реконструкции и развития. Формируются проекты, направления работы, - разъяснил журналистам Максим Ермолович. - В рамках этой проектной работы будет выработан объем кредитных ресурсов, на который Беларусь сможет претендовать. Могу лишь отметить, что это значительно превышает объем нашего взноса в банк.
Все процедуры, связанные со вступлением в членство, Беларусь планирует завершить до конца года.
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Одним из первых вопросов, рассмотренных депутатами на осенней сессии, стал вопрос о членстве Беларуси в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Этот банк...
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