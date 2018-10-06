Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение после боя с Конором Макгрегором

Дагестанский боец UFC Хабиб Нурмагомедов после победы в бою за чемпионский титул в легком весе над Конором Макгрегором извинился за то, что напал на команду ирландца после завершения схватки.



Фото: Reuters

— В первую очередь хочу попросить прощения у Лас-Вегаса и местной атлетической комиссии. Я знаю, это не лучшая моя сторона. Но я не понимаю, как люди могут говорить о том, как я перепрыгнул через клетку. Почему никто не вспоминает, что он говорил о моем отце, о моей религии?

Он приехал в Бруклин, напал на автобус и чуть не убил людей. Что насчет этого дерьма? Почему никто не вспоминает об этом? Почему только и говорят, как я прыгнул за клетку?

Мой отец учил меня скромности и уважительному отношению к людям. Это правда и это могут подтвердить люди, с которыми я тренируюсь семь лет в Калифорнии. Они знают, кто я на самом деле. Я всем им говорил, всей его команде. Все они сдаются.

И вам я говорил, как только я создам проблемы ему, он постучит. Мы много слышали о том, какой он чемпион в двух весовых и так далее, но сегодня он снова постучал.

И еще кое-что. Я хочу обратиться к людям… к журналистам. Я считаю, это они сделали ММА таким. Потому что в этом спорте не должно быть трештока грязных разговоров. В единоборствах принято уважать друг друга. Я говорил это раньше, — я хочу изменить эту игру! Чтобы бойцы больше не несли херню про соперников, про родителей, про религию. Ребята, вы не можете говорить гадости об этих вещах. Лично для меня это очень многое значит.

Всё, парни. Спасибо, что пришли, что дождались. Лас-Вегас, еще раз прости. Невада, прости. Я уверен, когда я приеду домой, отец размажет меня, потому что… он просто меня размажет, я уверен.

И еще кое-что. Вы так много говорили о фото Макгрегора с Путиным. Путин только что звонил мне и сказал, что очень гордится моей победой и поздравляет меня. Помните, я сказал вам, что приду сюда шестого октября и изменю всё? Я сделал это.