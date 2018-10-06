«Удача на крючке». На День города в Слуцке прошёл первый районный конкурс рыболовов





В День города, 6 октября, на базе отдыха «Рудня» прошёл первый районный конкурс рыболовов. С 9 утра до 12 дня любители рыбалки соревновались в мастерстве.

Удачу на крючок «подцепили»:

Александр Дубик, филиал «Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго» - 1 место за самый большой улов.

Ирина Житина, ясли-сад №4, - 2 место за самый большой улов.

Алексей Камяк, ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», - 3 место за самый большой улов.





1 место - Александр Дубик





2 место - Ирина Житина





3 место - Алексей Камяк

Награду в номинации «Самая большая рыба» получил Роман Захаренко, ОАО «Слуцкий завод ПТО». А за лучшую экипировку наградили работника филиала «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» Александра Мороза.





Александр Мороз





Роман Захаренко

Кроме того, все участники получили денежные сертификаты и грамоты. Без награды не остались и зрители – всех желающих бесплатно угощали свежей ухой, сваренной на полевой кухне из сегодняшнего улова конкурсантов. А аниматоры в костюмах морских обитателей устроили целую фотосессию с гостями праздника.



























Катя Ивановская

Slutsk-Gorod.by