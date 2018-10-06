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«Удача на крючке». На День города в Слуцке прошёл первый районный конкурс рыболовов
07.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В День города, 6 октября, на базе отдыха «Рудня» прошёл первый районный конкурс рыболовов. С 9 утра до 12 дня любители рыбалки соревновались в мастерстве.
Удачу на крючок «подцепили»:
Награду в номинации «Самая большая рыба» получил Роман Захаренко, ОАО «Слуцкий завод ПТО». А за лучшую экипировку наградили работника филиала «ПСХ» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» Александра Мороза.
Кроме того, все участники получили денежные сертификаты и грамоты. Без награды не остались и зрители – всех желающих бесплатно угощали свежей ухой, сваренной на полевой кухне из сегодняшнего улова конкурсантов. А аниматоры в костюмах морских обитателей устроили целую фотосессию с гостями праздника.
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