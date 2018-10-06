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Скрипка Страдивари и целый концертный зал в метро: Минск наполнится музыкой

07.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Минск наполнится звуками классической музыки, сообщает «МИР 24». В столице Беларуси стартует XIII Международный фестиваль Юрия Башмета.

Откроет его сам маэстро со своим ансамблем «Солисты Москвы».

В программе фестиваля много сюрпризов для зрителей. Они смогут услышать, как звучит уникальная скрипка Страдивари, а также посмотреть музыкально-театральную постановку. Самым трогательным обещает стать концерт для младенцев и беременных женщин. А самое неожиданное шоу состоится в минской подземке.

«Впервые в истории Беларуси состоится концерт прямо на перроне станции метро «Петровщина». Будет выстроен концертный зал с партером, светом и сценой. Будут лазерное шоу, выступление оркестра», – говорит художественный руководитель фестиваля Юрия Башмета Ростислав Кример.

Фестиваль продлится до 20 октября. Его участники – лучшие музыканты из России, Беларуси и других европейских стран.



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Теги: Минск
 
 
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В столице Беларуси стартует XIII Международный фестиваль Юрия Башмета. Откроет его сам маэстро со своим ансамблем «Солисты Москвы».
 
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