|
С Днем учителя! Поздравление областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, областного и Гродненского городского Советов депутатов
07.10.2018 — Разное | Свислочская газета
Примите искренние поздравления с Днём учителя!
Образование в нашей стране – один из главных приоритетов в социальной политике. Государство и общество доверяют вам, уважаемые педагоги, самое главное – будущее своих детей, будущее Беларуси.
Шагая в ногу со временем, педагоги Гродненщины осваивают инновационные методики преподавания и воспитания, работают над повышением качества знаний. Воспитанники общеобразовательных школ и гимназий традиционно показывают высокие результаты в предметных олимпиадах и конкурсах хорошо сдают централизованное тестирование. Успешно работают со студентами и учащимися преподаватели высшей школы, учреждений профессионального образования. Много сил и энергии вкладывают в становление личности ребёнка работники дошкольного образования. Особым уважением пользуются ветераны педагогического труда.
Примите, уважаемые учителя, слова благодарности за бесценный и самоотверженный труд, верность профессиональному долгу и сохранение лучших традиций отечественной педагогики.
Крепкого вам здоровья, радости и удач. Мира, добра и благополучия вашим семьям!
Гродненский областной Гродненский областной
исполнительный комитет Совет депутатов
Гродненский городской Гродненский городской
исполнительный комитет Совет депутатов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)