С Днем учителя! Поздравление областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, областного и Гродненского городского Советов депутатов



Уважаемые педагоги!

Примите искренние поздравления с Днём учителя!

Образование в нашей стране – один из главных приоритетов в социальной политике. Государство и общество доверяют вам, уважаемые педагоги, самое главное – будущее своих детей, будущее Беларуси.

Шагая в ногу со временем, педагоги Гродненщины осваивают инновационные методики преподавания и воспитания, работают над повышением качества знаний. Воспитанники общеобразовательных школ и гимназий традиционно показывают высокие результаты в предметных олимпиадах и конкурсах хорошо сдают централизованное тестирование. Успешно работают со студентами и учащимися преподаватели высшей школы, учреждений профессионального образования. Много сил и энергии вкладывают в становление личности ребёнка работники дошкольного образования. Особым уважением пользуются ветераны педагогического труда.

Примите, уважаемые учителя, слова благодарности за бесценный и самоотверженный труд, верность профессиональному долгу и сохранение лучших традиций отечественной педагогики.

Крепкого вам здоровья, радости и удач. Мира, добра и благополучия вашим семьям!

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