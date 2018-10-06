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С Днем учителя! Поздравление областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, областного и Гродненского городского Советов депутатов

07.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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С Днем учителя! Поздравление областного и Гродненского городского исполнительных комитетов, областного и Гродненского городского Советов депутатов
Уважаемые педагоги!
Примите искренние поздравления с Днём учителя!
Образование в нашей стране – один из главных приоритетов  в социальной политике. Государство и общество доверяют вам, уважаемые педагоги, самое главное – будущее своих детей, будущее Беларуси.
Шагая в ногу со временем,  педагоги Гродненщины осваивают инновационные методики преподавания и воспитания, работают над повышением качества знаний. Воспитанники общеобразовательных школ и гимназий традиционно показывают высокие результаты в предметных олимпиадах и конкурсах хорошо сдают централизованное тестирование. Успешно работают со студентами и учащимися  преподаватели высшей школы, учреждений профессионального образования.  Много сил и энергии вкладывают в становление личности ребёнка работники дошкольного образования. Особым уважением пользуются ветераны педагогического труда.  
Примите, уважаемые учителя,  слова благодарности за бесценный и самоотверженный труд, верность профессиональному  долгу и сохранение лучших традиций отечественной педагогики.
Крепкого вам здоровья, радости и удач. Мира, добра и благополучия вашим семьям! 
Гродненский областной  Гродненский областной
исполнительный комитет  Совет депутатов 
 
Гродненский городской Гродненский городской
исполнительный комитет  Совет депутатов 
 
 
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