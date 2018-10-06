В Чеботовичах отпраздновали День деревни

Деревня Чеботовичи… Ее не увидишь на карте мира, но она так много значит для тех, кто там родился, вырос, живет, трудится, справляет свадьбы, впервые берет на руки детей, ведет их в школу, воспитывает внуков. И, конечно же, здесь чтут традиции, заложенные веками. Празднование Дня деревни – одна из них.





С праздником деревни жителей и гостей Чеботовичей поздравила председатель Чеботовичского исполнительного комитета Илона Веко, пожелав сельчанам здоровья, благополучия и плодотворного труда во благо процветания родной деревни.

На празднике, по традиции, славили тех, кому деревня, свой дом, семья важнее всего, кто является примером для нескольких поколений, чей труд, мудрость и любовь к людям заслуживают искренней благодарности. И в Чеботовичах есть такие люди: это Софья Ивановна Орлова и Софья Кирилловна Зезюлина, которые в нынешнем году отметили свое 90-летие.

Совсем недавно в семье Владислава и Натальи Гайнудиновых родилась дочурка Алиана, которая сегодня является самой молодой жительницей деревни. Именно в адрес малышки и ее родителей на празднике села звучали слова поздравлений и пожеланий здоровья, добра и счастья.

Согласитесь, для каждого из нас неразрывно со словом «Родина» связано еще не менее важное и значимое понятие – семья. Чеботовичская земля в нынешнем году как никогда богата на юбилеи семейной жизни. Так, 25-летний юбилей отмечают Людмила и Василий Филипчук, Валентина и Виктор Савченко, 30-летие празднуют Елена и Павел Похваловы, Елена и Владимир Орловы, Галина и Василий Похваловы, 35 лет исполняется семьям Людмилы и Александра Мячиковых, Лилии и Сергея Глинниковых, Светланы Волчковой и Александра Сроликова, 45-летний юбилей празднуют супруги Валентина и Борис Стукановы. Много добрых слов прозвучало в адрес уважаемых юбиляров, которые рука об руку, в горе и радости, в болезни и здравии сохранили и пронесли сквозь годы взаимные любовь и уважение.

Но, безусловно, самой значимой датой супружеской жизни стал 50-летний юбилей четы Дмитрия Дмитриевича и Людмилы Тимофеевны Лукьяненко. За плечами у них уже полвека, прожитых в браке. И этот путь не был усеян лепестками роз, но они смогли достойно пройти все испытания, преодолеть трудности, уготованные им судьбой, и сегодня являются примером для многих семейных пар, в том числе и для молодой семьи, которая родилась в Чеботовичах совсем недавно, – Илоны и Сергея Веко.

Чествовали также тех, кто в нынешнем году отмечает юбилей со дня рождения, тех, кто стремится, чтобы в доме и на участке царили чистота и уют, тех, кто добросовестно трудится на земле, отдавая ей свою любовь, чьи трудолюбивые руки не знают усталости и отдыха. Одним словом, праздник прошел в самых лучших традициях, присущих Дням деревни.

Марина КРАСНИК.

Фото автора.