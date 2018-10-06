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В Чеботовичах отпраздновали День деревни

07.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Деревня Чеботовичи… Ее не увидишь на карте мира, но она так много значит для тех, кто там родился, вырос, живет, трудится, справляет свадьбы, впервые берет на руки детей, ведет их в школу, воспитывает внуков. И, конечно же, здесь чтут традиции, заложенные веками. Празднование Дня деревни – одна из них.

В Чеботовичах отпраздновали День деревни
Людмила Тимофеевна Лукьяненко

С праздником деревни жителей и гостей Чеботовичей поздравила председатель Чеботовичского исполнительного комитета Илона Веко, пожелав сельчанам здоровья, благополучия и плодотворного труда во благо процветания родной деревни.
На празднике, по традиции, славили тех, кому деревня, свой дом, семья важнее всего, кто является примером для нескольких поколений, чей труд, мудрость и любовь к людям заслуживают искренней благодарности. И в Чеботовичах есть такие люди: это Софья Ивановна Орлова и Софья Кирилловна Зезюлина, которые в нынешнем году отметили свое 90-летие.
Совсем недавно в семье Владислава и Натальи Гайнудиновых родилась дочурка Алиана, которая сегодня является самой молодой жительницей деревни. Именно в адрес малышки и ее родителей на празднике села звучали слова поздравлений и пожеланий здоровья, добра и счастья.
Согласитесь, для каждого из нас неразрывно со словом «Родина» связано еще не менее важное и значимое понятие – семья. Чеботовичская земля в нынешнем году как никогда богата на юбилеи семейной жизни. Так, 25-летний юбилей отмечают Людмила и Василий Филипчук, Валентина и Виктор Савченко, 30-летие празднуют Елена и Павел Похваловы, Елена и Владимир Орловы, Галина и Василий Похваловы, 35 лет исполняется семьям Людмилы и Александра Мячиковых, Лилии и Сергея Глинниковых, Светланы Волчковой и Александра Сроликова, 45-летний юбилей празднуют супруги Валентина и Борис Стукановы. Много добрых слов прозвучало в адрес уважаемых юбиляров, которые рука об руку, в горе и радости, в болезни и здравии сохранили и пронесли сквозь годы взаимные любовь и уважение.
Но, безусловно, самой значимой датой супружеской жизни стал 50-летний юбилей четы Дмитрия Дмитриевича и Людмилы Тимофеевны Лукьяненко. За плечами у них уже полвека, прожитых в браке. И этот путь не был усеян лепестками роз, но они смогли достойно пройти все испытания, преодолеть трудности, уготованные им судьбой, и сегодня являются примером для многих семейных пар, в том числе и для молодой семьи, которая родилась в Чеботовичах совсем недавно, – Илоны и Сергея Веко.
Чествовали также тех, кто в нынешнем году отмечает юбилей со дня рождения, тех, кто стремится, чтобы в доме и на участке царили чистота и уют, тех, кто добросовестно трудится на земле, отдавая ей свою любовь, чьи трудолюбивые руки не знают усталости и отдыха. Одним словом, праздник прошел в самых лучших традициях, присущих Дням деревни.
Марина КРАСНИК.
Фото автора.

 
 
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Деревня Чеботовичи… Ее не увидишь на карте мира, но она так много значит для тех, кто там родился, вырос, живет, трудится, справляет свадьбы, впервые... ...
 
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