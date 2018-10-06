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Начало долгожданного обвала на рынке США?
Иллюстративное фото
Если раньше фондовый рынок США рос практически без повода, то сейчас обратная картина: любая новость воспринимается в негативном ключе. Вопрос только в том, смогут ли крупные игроки остановить падение и на этот раз или же "пузырь" решено наконец сдуть.
Любопытно обратить внимание на волатильность. До этого, как только индекс VIX пробивал вверх отметку 15 пунктов, на рынке моментально появлялись покупатели и ситуация стабилизировалась. Впрочем, так было и в начале года, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и рынок рухнул.
Пока индекс широкого рынка падает без каких-либо попыток отжаться.
Котировки уже обновили минимумы четверга. Впрочем, самое интересное будет происходить уже после закрытия европейской сессии. Возможно, и на этот раз попытка спасти рынок от обвала закончится удачно.
Признаков надвигающегося обвала в целом достаточно: иена начала укрепляться, доходности трежерис обновили максимумы с 2011 г., акции слишком дороги по отношению к долговым бумагам, так что вероятность падения даже выше, чем в августе.
К тому же мы уже увидели классический финальный вынос вверх, после которого обычно следует стремительное падение.
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Фондовый рынок США возвращается к реальности.
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