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Начало долгожданного обвала на рынке США?

07.10.2018 11:02 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Фондовый рынок США возвращается к реальности. Второй день подряд индексы стремительно снижаются, в лидерах падения акции технологичного сектора. Обвал начался или это лишь репетиция?

Если раньше фондовый рынок США рос практически без повода, то сейчас обратная картина: любая новость воспринимается в негативном ключе. Вопрос только в том, смогут ли крупные игроки остановить падение и на этот раз или же "пузырь" решено наконец сдуть.

Любопытно обратить внимание на волатильность. До этого, как только индекс VIX пробивал вверх отметку 15 пунктов, на рынке моментально появлялись покупатели и ситуация стабилизировалась. Впрочем, так было и в начале года, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и рынок рухнул.

Пока индекс широкого рынка падает без каких-либо попыток отжаться.

Котировки уже обновили минимумы четверга. Впрочем, самое интересное будет происходить уже после закрытия европейской сессии. Возможно, и на этот раз попытка спасти рынок от обвала закончится удачно.

Признаков надвигающегося обвала в целом достаточно: иена начала укрепляться, доходности трежерис обновили максимумы с 2011 г., акции слишком дороги по отношению к долговым бумагам, так что вероятность падения даже выше, чем в августе.

К тому же мы уже увидели классический финальный вынос вверх, после которого обычно следует стремительное падение.

 
Теги: Новости
 
 
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Фондовый рынок США возвращается к реальности.
 
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