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Сотни жителей Гродно выстроились в очередь за бесплатной шаурмой. Фотофакт

07.10.2018 10:53 — Разное | UDF  
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Фото: hrodna.life
Очередь занимали за два часа.

Акцию по дегустации шаурмой провел 5 октября фаст-фуд ПарКинг. К бесплатной раздаче приготовили 100 порций шаурмы и пригласили гродненцев угоститься. Первые желающие занимали очередь к киоску за два часа.

На время начала акции, в 16.30, в очереди собралось гораздо больше ста человек, пишет hrodna.life.

Сотни жителей Гродно выстроились в очередь за бесплатной шаурмой. Фотофакт


Сотни жителей Гродно выстроились в очередь за бесплатной шаурмой. Фотофакт


Сотни жителей Гродно выстроились в очередь за бесплатной шаурмой. Фотофакт

Фото: hrodna.life

 
 
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