Сотни жителей Гродно выстроились в очередь за бесплатной шаурмой. Фотофакт



Фото: hrodna.life

Фото: hrodna.life

Акцию по дегустации шаурмой провел 5 октября фаст-фуд ПарКинг. К бесплатной раздаче приготовили 100 порций шаурмы и пригласили гродненцев угоститься. Первые желающие занимали очередь к киоску за два часа.На время начала акции, в 16.30, в очереди собралось гораздо больше ста человек, пишет