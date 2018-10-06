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Сотни жителей Гродно выстроились в очередь за бесплатной шаурмой. Фотофакт
Фото: hrodna.life
Акцию по дегустации шаурмой провел 5 октября фаст-фуд ПарКинг. К бесплатной раздаче приготовили 100 порций шаурмы и пригласили гродненцев угоститься. Первые желающие занимали очередь к киоску за два часа.
На время начала акции, в 16.30, в очереди собралось гораздо больше ста человек, пишет
Фото: hrodna.life
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Очередь занимали за два часа.
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