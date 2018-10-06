ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко кратко обсудил с Путиным белорусско-российские отношения

07.10.2018 11:25 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко лично поздравил в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с Днем рождения и кратко обсудил с ним белорусско-российскую повестку дня.

"Глава белорусского государства тепло поздравил российского лидера с днем рождения, пожелав здоровья и дальнейших успехов на посту руководителя страны. Президенты кратко обсудили текущую повестку дня белорусско-российских отношений, традиционно сделав акцент на торгово-экономическом сотрудничестве", - сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В графике предстоящих контактов главным событием был назван V Форум регионов двух стран, который уже на следующей неделе состоится в Могилеве.

"Главы государств еще раз уточнили формат его проведения, а также выразили надежду, что результатом мероприятия станет еще большее углубление взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России".

А.Лукашенко также поздравил В.Путина с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко лично поздравил в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с Днем рождения и кратко обсудил с ним...
 
Новости дня
Новости разные
 
Голосуем за лучшую "Дачную историю"!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика