Лукашенко кратко обсудил с Путиным белорусско-российские отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко лично поздравил в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с Днем рождения и кратко обсудил с ним белорусско-российскую повестку дня.

"Глава белорусского государства тепло поздравил российского лидера с днем рождения, пожелав здоровья и дальнейших успехов на посту руководителя страны. Президенты кратко обсудили текущую повестку дня белорусско-российских отношений, традиционно сделав акцент на торгово-экономическом сотрудничестве", - сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В графике предстоящих контактов главным событием был назван V Форум регионов двух стран, который уже на следующей неделе состоится в Могилеве.

"Главы государств еще раз уточнили формат его проведения, а также выразили надежду, что результатом мероприятия станет еще большее углубление взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России".

А.Лукашенко также поздравил В.Путина с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе.