Между прошлым и будущим: невероятные концепты и экзотика Парижского автошоу

Наряду с массовыми серийными премьерами на проходящем в эти дни Парижском автосалоне было представлено немало диковинных машин. Среди них — концепты, проливающие свет на будущее автомобильного дизайна и технологий, экзотические спорткары, а также… старинные автомобили!



Ferrari Monza

Многие из показанных в Париже концепт-кары и спортивные автомобили были засвечены еще до начала выставки и о них AUTO.TUT.BY уже сообщал — это, например, Ferrari Monza и Peugeot e-Legend , а также дебютировавшие на минувшем Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич Audi PB18 e-tron, Mercedes EQ Silver Arrow и Bugatti Divo.



Porsche 911 Speedster

Этим летом Porsche в статусе концепта показала открытую «двухдверку» 911 Speedster, приуроченную к 70-летию марки. В Париже немцы показали вторую версию спорткара, которая по-прежнему несет приставку Concept, однако на деле является уже фактически готовым серийным вариантом модели — в Porsche официально подтвердили запуск юбилейного спидстера в мелкую серию.



Porsche 911 Speedster

За основу тут, напомним, взят нынешний 911 GT3 с четырехлитровым атмосферным мотором мощностью 500 лошадиных сил. Всего Porsche соберет 1948 единиц нового 911 Speedster — выпуск начнется в начале следующего года.



Smart Forease

И если в Porsche отмечают свой 70-летний юбилей, то марке Smart — лишь 20 лет отроду. Тем не менее, это тоже круглая дата, к которой и подготовлена памятная версия двухместного микрокара, получившая имя ForEase. По сути, она представляет собой основательно переработанный внешне электрический вариант кабриолета ForTwo — под концептуальной «оболочкой» скрывается функциональная техническая начинка, включающая 80-сильный электромотор и блок тяговых батарей емкостью 17,6 кВтч.



Smart Forease

С помощью ForEase дочерний бренд Daimler демонстрирует свои намерения по дальнейшей электрификации своего модельного ряда — в США фирма уже прекратила продажи машинок с традиционными ДВС, а в Европе с 2020 года покупателям будут предлагаться только полностью электрические Smart.



Skoda Vision RS

В Париже можно было полюбоваться шоу-каром Skoda Vision RS — и живьем этот автомобиль смотрится даже эффектнее, чем на дизайнерских скетчах! Не в последнюю очередь благодаря окрашенному в белоснежный цвет кузовом с контрастными черными элементами из углепластика, мерцающим эффектом «ксералик» и едва различимым синеватым отливом.



Skoda Vision RS

Напомним, что концепт предвещает собой будущего сменщика европейского Rapid Spaceback — новая «пятидверка» разрабатывается на платформе MQB-A0. Судя по концепту, будущая новинка укрупнится в габаритах — так, длина достигает 4536 мм, то есть на 5 см больше Spaceback, колесная база также подросла без малого на 5 см (до 2,65 м). За движение Vision RS отвечает 245-сильная гибридная установка — подробности о ней тут !



Renault EZ-Ultimo

Французская Renault продолжает демонстрировать идеи на тему автономных электромобилей и сервисов транспорта общего пользования — в Париже прошла премьера уже третьего по счету концепта EZ-семейства. Первым, напомним, стал EZ-Go для городских поездок, затем в Ганновере был представлен EZ-Pro для доставки, а теперь показан монументальный EZ-Ultimo длиной 5,7 м, который сами разработчики называют «мобильным бизнес-залом» для перевозок VIP-персон.



Renault EZ-Ultimo

Доступ в роскошный шаттл осуществляется через широкую автоматическую дверь, а приватность седоков должны обеспечить фасеточные стекла. В отделке салона используются дерево, кожа и мрамор. Технические особенности EZ-Ultimo не озвучены — известно, что передвигается робомобиль на электротяге.



Renault Type PR Autocar

Впрочем, самые необычные экспонаты парижской выставки этого года были выставлены не на стендах автопроизводителей, а на, так сказать, самых задворках, где не было ни пышных шоу, ни шумных презентаций — на первом этаже пятого павильона, площади которого напоминали по оформлению какой-нибудь провинциальный музей автомобильной классики. В основном это наиболее значимые автомобили прошлого от французских производителей, среди которых, например, этот представленный на фото Renault Type PR Autocar 1927 года выпуска, способный вместить до 10 человек. Машина массой 2360 кг оснащалась четырехцилиндровым двигателем и могла разогнаться до 65 км/ч.



Rolls-Royce Silver Shadow

В 1981 году для марафона «Париж-Дакар» был подготовлен уникальный раллийный Rolls-Royce Silver Shadow. Инициатором необычной затеи выставить британскую классику на старт гонки стал гонщик Тьерри де Монгорже, поспоривший, что сможет добраться до финиша в престижном ралли-рейде именно на Rolls-Royce! Правда, от Rolls-Royce там оставалось совсем немного — полноприводная трансмиссия была позаимствована от Toyota Land Cruiser, а 5,7-литровый V8 мощностью 360 лошадиных сил от Chevrolet. К слову, спор де Монгорже выиграл — машина смогла добраться до финиша.













Среди прочих классических экспонатов — Ford A Cabriolet 1930 года, Bentley 41/2 L Supercharged 1929 года и электромобиль La Jamais Contente, в 1899 году ставший первым автомобилем в мире, который смог преодолеть скоростной рубеж в 100 км/ч.