Пять главных вопросов об антиоксидантах: что это такое и полезны ли они для организма

« Здоровье Mail.Ru » рассказывает, что такое антиоксиданты и как они на нас влияют.



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Что это такое?

Особые молекулы — свободные радикалы — это нестабильные вещества, которые готовы вступить в химическую реакцию буквально с любой оказавшейся поблизости молекулой. Одни из них образуются при обмене веществ, другие — в результате воздействия внешних факторов, таких как рентгеновские лучи, радиация, табачный дым и так далее. Свободные радикалы активны, но неразборчивы в связях: они часто взаимодействуют с ДНК, белками и другими жизненно важными молекулами, и повреждают их.

Антиоксиданты — молекулы, которые всегда готовы принять на себя удар свободных радикалов и нейтрализовать их. Они могут синтезироваться в организме или поступать с едой. Самые известные представители этой группы веществ: витамин C, витамин E, предшественник витамина A — бета-каротин.

Помогают ли антиоксиданты онкологическим пациентам?

Считается, что свободные радикалы повреждают ДНК, в результате чего могут возникать мутации, приводящие к злокачественному перерождению клеток. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и предотвращают повреждения. Теоретически это логично, но реальность сложна и неоднозначна. Действительно, антиоксиданты способны защищать здоровые клетки от повреждения свободными радикалами, но они обладают тем же эффектом и в отношении раковых клеток. Так, во время экспериментов на мышах было показано, что антиоксиданты вдвое ускоряют метастазирование меланомы — одной из самых агрессивных опухолей.

Почему антиоксиданты работают в одних случаях и неэффективны в других?

Фрукты и овощи рекомендуют, когда речь идет о здоровом питании. Но почему биологически активные добавки, в которых антиоксиданты содержатся в больших дозах, неэффективны? Тут две основных причины. Во-первых, антиоксиданты в продуктах и в добавках могут действовать по-разному из-за разной химической структуры. Например, витамин E (токоферол) есть в продуктах в восьми разных химических формах, а во многих биологически активных добавках — лишь в одной. Во-вторых, дело может быть вовсе не в антиоксидантах. Люди, придерживающиеся здорового питания, в целом склонны к менее рискованному образу жизни, в котором нет места многим вредным привычкам.

Насколько вредны свободные радикалы?

С одной стороны, накапливаясь в организме в больших количествах, эти вещества могут вызывать оксидативный стресс, с которым связывают онкологические заболевания, атеросклероз, старческую потерю слуха, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, шизофрению. Считается, что оксидативный стресс играет роль в старении организма.

С другой — многие из этих веществ выполняют в организме важные функции и даже необходимы. Например, свободные радикалы нужны клеткам-фагоцитам для уничтожения вредных бактерий, они участвуют в управлении некоторыми функциями клеток.

Можно ли полностью нейтрализовать вред от свободных радикалов?

Нет. Здоровое питание, безусловно, важно для профилактики болезней, но оно не гарантирует стопроцентной защиты — наследственность и условия жизни играют свою роль. Что касается биологически активных добавок, особенно купленных не в аптеках, репутация у них сомнительная. Чаще всего они просто не работают.