Прежде чем начать обсуждать важность закона против домашнего насилия и той общественной дискуссии, которая вокруг него происходит, я хочу призвать каждого и каждую задуматься о том, что для вас значат такие понятия, как «славянские традиции», «семейные ценности», «семья»? Какой она должна быть для вас в идеале? Это важно потому, что, если у вас есть свое представление, то уже ничьи спекуляции по этому поводу не введут в заблуждение — что сейчас активно происходит, на мой взгляд.

Фото: архив Александра Дикан Директор Центра защиты прав женщин «Ее права» . В 2011 году окончила факультет маркетинга БГЭУ, в 2013 — магистратуру в Международном институте социальных исследований в Нидерландах по специальности «Вопросы развития: Права человека и гендер». Имеет практический опыт работы в области продвижения и защиты прав женщин; координирования социальных проектов и исследовательской деятельности.

Отвечая на вопрос, что для меня значат семейные ценности, я бы сказала: это бережное отношение к моим близким и самым дорогим людям на свете, это понимание того, насколько они мне важны, осознание того факта, что их надо беречь, любить и ценить счастье иметь семью, любимого мужа, детей. Для меня семья — это ячейка общества, построенная прежде всего на любви и уважении друг к другу. Тыл, крепость и поддержка для всех его членов, место, которое делает нас счастливыми, придает сил и уверенности. Кроме того, что семья — огромная ценность, это еще и огромный труд любящих друг друга людей, которые работают над тем, чтобы отношения были все лучше, чтобы все были счастливы, а дома царила гармония и тепло.

Думаю, что я не одинока в представлениях о семейных ценностях. И в моих представлениях нет ни слова о том, что семья — это место, где муж истязает свою жену всю жизнь, отрубает ей пальцы, тушит сигареты о ее тело. Это не место, где детей избивают и насилуют годами в целях воспитания — «я же их так люблю», «я ж папка родной». Где двухлетняя девочка погибает после 186 ударов в тело, нанесенных сожителем ее мамы, молча наблюдающей за этим, ведь бить детей — это норма жизни.

Я никогда не забуду женщину из небольшого города, которая шестнадцать лет жила вместе с религиозным мужем. Он избивал ее, запрещал работать, насиловал, а деньги на еду для детей ей приходилось у него выпрашивать. Все окружение знало, что происходит, но даже отец женщины был на стороне агрессора, считал, что раз дочь вышла замуж, то должна терпеть. Только спустя целых шестнадцать лет ей удалось вырваться из этих отношений и начать процесс развода. Дети этой женщины после ухода ее из семьи стали спокойнее и счастливее, а у старшего ребенка, который в школьном возрасте плохо говорил, произошел значительный прогресс.

Еще я никогда не забуду, как мать добивалась в суде изменить порядок посещения ребенка отцом. Девочке было пять лет, она подверглась сексуальному насилию с его стороны, но после развода отец по-прежнему мог встречаться с ней, так как защитнику удалось добиться этого.

И такие примеры можно перечислять бесконечно!



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Я не думаю, что в таких семьях идет речь о счастье, гармонии, что такая семья будет полноценной ячейкой общества. Я не думаю, что в такой семье удастся вырастить счастливых детей — будущих взрослых. Какой пример видят дети, окруженные насилием? Наверное, они растут с пониманием, что семья строится вокруг угроз, запугиваний, насилия и бесконечной агрессии? Какие семьи они создадут в будущем? На какой пример они будут опираться при воспитании уже своих детей? Насилие порождает только насилие, не думаю, что этот тезис нуждается в доказательствах.

У меня есть маленький ребенок, и мы уже стали ходить на детские площадки. Там есть разные детки, но я четко вижу тех детей, кого уже бьют родители. Знаете как? Эти дети (даже совсем маленькие — полутора лет) бьют на площадке других детей: толкают, пихают, стучат по голове и так далее. Именно так они играют, именно так они справляются со своей беспомощностью и отчаянием перед лицом родителя, который этого ребенка «воспитывает» и так проявляет свое «любовь» к нему. И так начинает складываться картина мира у этого ребенка, что бить — это вообще норма и так и надо, что вот такая это родительская любовь — бить.

А как еще пережить маленькому беззащитному существу то, что его бьют самые дорогие для него в мире люди? Только через принятие того, что это ОК. Это защитная функция психики малыша, а потом — и взрослого. Такой взрослый будет потом говорить, что так и надо воспитывать детей. Но откуда уже этот взрослый (бывший ребенок) может знать, что может быть по-другому? История не знает сослагательного наклонения, и мы уже никогда не узнаем, каким бы вырос этот человек, если бы его воспитывали без физического наказания. Положа руку на сердце, подумайте, неужели он бы вырос ну совсем другим: ужасно невоспитанным, если бы его его в детстве не били? Я так не думаю.

Я также призываю вас вспомнить, как вас, возможно, били. Неужели вам было приятно? Более болезненного и унизительного опыта для ребенка не может быть, да и для взрослого. А если бы в наших «славянских» традициях была традиция бить ремнем взрослых, если они себя плохо ведут? Вот не нравится мне, что мой сосед ругается матом и грубит — какой непослушный и невоспитанный — надо срочно взять ремень в руки и воспитать, а то от рук отбился. Да это даже смешно, более того, этот сосед потом подаст на меня в суд за избиение.



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Но вот ребенок в суд не сможет подать, так же, как и не сможет подать в суд его мама, которую «воспитывает» в рамках «славянских традиций» и «семейных ценностей» ее муж.

Неужели такая семья — это норма? Неужели вы хотели бы жить в такой семье? Неужели это и есть те самые семейные ценности и славянские традиции? Неужели нам пытаются впихнуть в головы, что любовь и уважение, настоящая семья — это где и бьют тоже?

Я бы бежала из такой семьи, спасала себя и своих детей. Мне плевать, что в статистике появится +1 к количеству разводов и наши религиозники будут кричать: «ай-ай-ай, развалила „семью“». Дорогие религиозники, такой союз, основанный на принуждении, запугиваниях и агрессии, я семьей не считаю. И верю, что любой здравомыслящий адекватный человек со мной согласится.

Если именно так защищают наши верхние эшелоны власти вместе с религиозниками и именно такую семью подразумевают, говоря о традициях, то я против таких традиций.

Я с огромным сожалением и болью наблюдаю, как в Беларуси планомерно происходит подмена этих понятий — «с Запада привезли свои ценности». Да если на Западе ценность — это уважение и запрет на насилие в отношении самых близких людей (просто поразительно «ужасная», «враждебная» нашему славянскому уму ценность), то мне все равно, откуда эту ценность взяли — хоть с планеты Марс! В целом никогда бы не подумала, что желание иметь счастливую семью без насилия — это проделки Запада. Поэтому призываю вас думать своей головой.

Сейчас вместо продвижения таких семейных ценностей, как уважение и любовь, я наблюдаю четко сформированный курс на политику насилия, агрессии и самых низменных человеческих качеств. Семья — это первичная ячейка общества, она воспитывает человека таким, каким он вступит во взрослый мир, и мне страшно подумать, что будет с нашим обществом, выросшем на этих низменных ценностях и взращенном в среде, где насилие — норма.

И если для вас любовь к ребенку — это ремень, то я не с вами. Я, наверное, открою Америку, но основное воспитание детей — это ваш личный пример. Все. А если вы будете требовать от ребенка того, чем сами не являетесь, то, кроме как прибегнуть к ремню, у вас не будет больше варианта заставить ребенка делать по-вашему. Хотя кто сказал вообще, что дети должны все делать по-вашему? Ребенок уже рождается личностью, у которой есть свое мнение и позиция. Часто к ремню прибегают тогда, когда хотят сломать эту личность, навязать свое, ведь оно видится более правильным. И если вы хотите строить ваши отношения с детьми на их страхе перед собой, то я тоже не с вами.

Напоследок скажу: во многих странах (не только западных) домашнее насилие — это дело публичного характера, а не внутрисемейного. При факте насилия дело возбуждают правоохранительные органы, а не по желанию женщины. Ведь как у нас часто бывает: запуганные женщины понимают, что не добьются справедливости, и забирают заявление на агрессора. Кстати, нас все время отправляют на Запад, как только зайдет речь о проблеме домашнего насилия. Но законы против домашнего насилия уже есть и во многих постсоветских странах, например, в Кыргызстане, в Украине, Латвии и Литве. Просто нас, как всегда, вводят в заблуждение.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Виолетта Савчиц

По статистике, каждая четвертая женщина подвергается насилию со стороны члена семьи и у подавляющего большинства этих женщин — один ребенок и более. Дети, наблюдающие акты насилия, также приравниваются к пострадавшим от домашнего насилия, не говоря уже о том, когда дети сами подвергаются ему.

Как защитить детей, если в стране даже нет закона? Никак. Потому что пока не появится закон, домашнее насилие, избиения, изнасилования и убийства женщин членами семьи будут нормой в нашей стране.

Тем, кому мы хотим помочь выйти из такой ситуации, сделать это сейчас очень сложно — текущего законодательства не хватает. Я говорю это как человек, который постоянно в своей работе сталкивается с женщинами, пережившими насилие и пытающимися спасти себя. Так вот, чтобы спасти себя и детей, нужно пройти столько кругов ада, что зачастую женщине просто не хватает сил и (кто бы мог подумать!) даже денег. Ведь насильнику ничего не надо делать (его даже особо и не накажут), все ложится на плечи женщины: убежать, увезти, спасти детей, найти другое жилье, найти средства не только к существованию, но и на все судебные расходы по разводам, определению места жительства детей, алиментам, разделу имущества и так далее. Это безумные деньги и безумные усилия с ее стороны. А когда вся система, включая суды, стоит на стороне агрессора, то у женщин просто опускаются руки.

Хочу обратиться к женщинам: дорогие, знайте, даже если все будет против вас в вашем желании сформировать новую счастливую семью и уйти от насилия, с вами будем мы, те НГО, которые работают с этой темой. Пусть нас очень мало, у нас нет никакой поддержки и очень мало правовых механизмов предотвращения насилия, я верю, что мы прорвемся. Я верю, что мы добьемся того, что в Беларуси восторжествуют настоящие семейные ценности, когда интересы женщин и детей (а это огромный процент населения) будут восприниматься всерьез и наконец-то появится закон, который их защищает. Я верю, что мы будем жить в месте, где будем чувствовать себя в безопасности и рожать детей, которых никто не будет бить и унижать.

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