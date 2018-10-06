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В Дубровенском районе сельчанин застрелил мужчину и ранил подростка. Нападавший задержан
Новости Беларуси. Вечером 6 октября в Дубровенском районе мужчина выстрелил в двух человек, а затем скрылся. Подозреваемого задержали за четыре часа.
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К месту происшествия выехали правоохранители, скорая помощь и следственно-оперативная группа РОВД. Пострадавший мужчина погиб в автомобиле скорой помощи, несовершеннолетний с ранением предплечья госпитализирован.
Очевидцы рассказали, что злоумышленник уехал на машине. Был введён спецплан по задержанию подозреваемого, перекрывались дороги. Милиционеры обыскали жилой сектор деревни и бросовые дома. Примерно в два часа ночи разыскиваемого задержали.
Выясняются обстоятельства случившегося.
Летом 2018 года в Ивацевичском районе мужчина стрелял в милиционеров.
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Новости Беларуси. Вечером 6 октября в Дубровенском районе мужчина выстрелил в двух человек, а затем скрылся. Подозреваемого задержали за четыре часа. Как...
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