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В Дубровенском районе сельчанин застрелил мужчину и ранил подростка. Нападавший задержан

07.10.2018 12:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 6 октября в Дубровенском районе мужчина выстрелил в двух человек, а затем скрылся. Подозреваемого задержали за четыре часа.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, после употребления алкоголя 34-летний житель деревни Застенки выстрелил из ружья в 41-летнего мужчину и 16-летнего подростка. Далее нападавший ушёл.  

К месту происшествия выехали правоохранители, скорая помощь и следственно-оперативная группа РОВД. Пострадавший мужчина погиб в автомобиле скорой помощи, несовершеннолетний с ранением предплечья госпитализирован.  

Очевидцы рассказали, что злоумышленник уехал на машине. Был введён спецплан по задержанию подозреваемого, перекрывались дороги. Милиционеры обыскали жилой сектор деревни и бросовые дома. Примерно в два часа ночи разыскиваемого задержали.  

Выясняются обстоятельства случившегося.  

Летом 2018 года в Ивацевичском районе мужчина стрелял в милиционеров.  

Один из них погиб – подробнее здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. Вечером 6 октября в Дубровенском районе мужчина выстрелил в двух человек, а затем скрылся. Подозреваемого задержали за четыре часа.   Как...
 
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