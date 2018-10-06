На сайте студии дизайнера Артемия Лебедева есть ежедневная рубрика «Бизнес-личн», где уже около 12 лет оценивают дизайн самых разных штук: лого на автомобилях литовской полиции, подставки для телефонов, даже кубик Рубика для заключенных. Сегодня, 7 октября, в этой рубрике «отлинчевали» желтые вазы на минском проспекте Независимости, пишет The Village Беларусь.



Неизвестный Владимир прислал в рубрику Лебедева фото наших ваз с сопроводительным текстом: «Скорее всего, не специально, но в Минске некоторое время назад внезапно покрасили классические вазы в парке Горького в жёлтый цвет. На этот счёт немало копий сломано. Одни считают цвет совсем неподходящим, и даже требуют перекрасить обратно в белый, а «виновных» наказать. Другие считают, что цвет настолько неподходящий, что получилось наоборот круто и весело, арт-объект, в общем. Что скажете?»



Сотрудники студии сочли дизайн подходящим, и оставили на фото лаконичную рецензию: «Да оставить желтыми, конечно».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Студия Лебедева про вазы на минском проспекте: «Оставить желтыми, конечно» На сайте студии дизайнера Артемия Лебедева есть ежедневная рубрика «Бизнес-личн», где уже около 12 лет оценивают дизайн самых разных штук: лого на автомобилях...