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Студия Лебедева про вазы на минском проспекте: «Оставить желтыми, конечно»
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На сайте студии дизайнера Артемия Лебедева есть ежедневная рубрика «Бизнес-личн», где уже около 12 лет оценивают дизайн самых разных штук: лого на автомобилях литовской полиции, подставки для телефонов, даже кубик Рубика для заключенных. Сегодня, 7 октября, в этой рубрике
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На сайте студии дизайнера Артемия Лебедева есть ежедневная рубрика «Бизнес-личн», где уже около 12 лет оценивают дизайн самых разных штук: лого на автомобилях...
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