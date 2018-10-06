ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студия Лебедева про вазы на минском проспекте: «Оставить желтыми, конечно»

07.10.2018 12:17 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

На сайте студии дизайнера Артемия Лебедева есть ежедневная рубрика «Бизнес-личн», где уже около 12 лет оценивают дизайн самых разных штук: лого на автомобилях литовской полиции, подставки для телефонов, даже кубик Рубика для заключенных.  Сегодня, 7 октября, в этой рубрике «отлинчевали» желтые вазы на минском проспекте Независимости, пишет The Village Беларусь. 

Неизвестный Владимир прислал в рубрику Лебедева фото наших ваз с сопроводительным текстом: «Скорее всего, не специально, но в Минске некоторое время назад внезапно покрасили классические вазы в парке Горького в жёлтый цвет. На этот счёт немало копий сломано. Одни считают цвет совсем неподходящим, и даже требуют перекрасить обратно в белый, а «виновных» наказать. Другие считают, что цвет настолько неподходящий, что получилось наоборот круто и весело, арт-объект, в общем. Что скажете?»

Сотрудники студии сочли дизайн подходящим, и оставили на фото лаконичную рецензию: «Да оставить желтыми, конечно». 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте студии дизайнера Артемия Лебедева есть ежедневная рубрика «Бизнес-личн», где уже около 12 лет оценивают дизайн самых разных штук: лого на автомобилях...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле парень под спайсами полгода насиловал женщин, а потом ничего не помнил: дали 10 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика