Исследование: в Беларуси сильно «постарела» наука. Что делать?

Ученые из Института социологии НАН опубликовали ряд исследований по теме старения докторского корпуса беларуской науки, по информации thinktanks.by рассказываем, почему в Беларуси становится все меньше докторов наук и как это можно исправить.



В публикации «Доктора наук в составе научной элиты» приводятся данные о том, что с 2000 по 2016 год численность докторов наук в Беларуси уменьшилась почти на 23%. При этом большие «потери» произошли с 2010 по 2016 год – за этот период число ученых с докторской степенью уменьшилось на 15%. Ученые в прямом смысле стареют – с 1993 по 2000 год ученых в возрасте до 60 лет с ученой степенью стало на 10% меньше, а докторов наук в возрасте 60 лет и старше – стало больше на 1,7 раза. Есть и общая статистика с 1993 по 2016 год – за этот период численность докторов наук уменьшилась на 7,7%.



В публикации «Доктора наук в составе научной элиты» объясняется, что значительно сократилось количество докторов наук в области естественных и технических наук, определяющих развитие высокотехнологичных производств и технологическую безопасность страны. В исследовании пишут: «Анализ квалификационного состава научных кадров свидетельствует о наличии явной диспропорции в распределении удельного веса докторов наук в общей численности исследователей по областям науки. Особенную тревогу вызывает критический уровень удельного веса докторов наук в области технических наук – 1,4 %», - отмечает исследователь.Кроме того, в публикации есть прогноз: «В настоящее время средний возраст докторов наук в Беларуси составляет 65 лет. Если сегодняшняя тенденция старения докторов наук сохранится, то к 2020 году их средний возраст может достичь 70 лет».

Новое поколение не хочет работать на науку



Интересно, что при этом количество докторантов растет – за десять лет их стало больше почти в три раза: со 152 человек в 2006 году до 432 человек в 2016 году. Но есть «но», как пишут в публикации: «Численность докторантов увеличилась за счет соискателей, которых в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании с 2011 года стали считать полноценными докторантами, проходящими обучение в форме соискательства. Об этом свидетельствует тот факт, что в 2010 году на дневной докторантуре обучалось 98 человек, а в 2016 году – 114. Остальные докторанты в 2016 году обучались в форме соискательства – 318 человек». И еще один грустный факт: в учреждения образований в 2016 году обучался 321 докторант, а в докторантурах научных организаций – всего 111 человек. То есть, на науку работает только одна четверть республиканской докторантуры.



Рассказываем, в каких областях подготавливают докторов наук: в 2016 году доля докторантов, проходящих подготовку в области общественных и гуманитарных наук, составила 41,4% от общей численности докторантов (179 человек). В области естественных наук – 10,0% (43 человека). В технических – 11,6% (50 человек). В медицинских – 31,0% (134 человека). В сельскохозяйственных – 5,1% (22 человека). То есть больше всего в стране докторов наук-гуманитариев.



О проблемах, возникших в белорусской системе подготовки докторов наук, говорит и то, что с 2006 года Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Беларуси утверждает в среднем 46 докторских диссертаций в год. Столь низкого показателя по утвержденным степеням докторов наук в стране не было за два последних десятилетия. Для сравнения: в 2005 году ВАК было присуждено 116 степеней доктора наук.



Что делать:



Мы не знаем, но ученые говорят: «Для обеспечения стабилизации и последующего роста численности исследователей, целесообразно систему конкурсной поддержки исследователей дополнить действенной системой мер по повышению уровня заработной платы высококвалифицированных научных кадров, что будет способствовать повышению престижа научной деятельности, решению проблем воспроизводства научных кадров за счет привлечения наиболее подготовленных и способных выпускников вузов, стабилизации и росту численности кандидатов и докторов наук», – полагает исследователь Шарый.