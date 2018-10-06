|
«Беллегпром» назвал ТОП-3 своих экспортных позиций и аутсайдера
«Беллегпром» подвел итоги деятельности подчиненных предприятий за 8 месяцев и рассказал об экспорте основных товаров.
1. Текстиль — $126 млн (+12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).
2. Трикотаж — $73,6 млн (+1%).
3. Швейные изделия — $60,4 млн (+14,4%).
В аутсайдерах оказались обувщики: экспорт кожевенно-обувной продукции снизился на 7,6%, до $46,4 млн.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Беллегпром» подвел итоги деятельности подчиненных предприятий за 8 месяцев и рассказал об экспорте основных товаров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)