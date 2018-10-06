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Фотофакт: накануне визита Путина в Могилеве появились листовки с призывом «Володя, едь домой»
Накануне приезда президента РФ Могилев на 5-й Форум регионов Беларуси и России, в областном центре появились листовки с карикатурным изображением российского лидера. Надпись на листовках гласит: «Володя, едь домой! Могилев против российского империализма».
Фотоснимок одной из таких листовок, приклеенной к осветительной опоре, распространяется в могилевском сегменте социальных сетей, сообщает местный портал
Напомним, Владимир Путин приедет в Могилев на Форум регионов 12 октября. Это будет первый визит президента России в город на Днепре.
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Накануне приезда президента РФ Могилев на 5-й Форум регионов Беларуси и России, в областном центре появились листовки с карикатурным изображением российского...
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