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Нурмагомедов не получит гонорар за бой с Макгрегором до окончания расследования
Атлетическая комиссия Невады (США) "заморозит" выплату гонорара российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову, который победил в титульном бое ирландца Конора Макгрегора. Комиссия проведет расследование инцидента, произошедшего после окончания боя, сообщает MMA Fighting со ссылкой на главу комиссии Боба Беннетта.
Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и напал на одного из членов команды Макгрегора, находившегося рядом с клеткой. Также члены команды Нурмагомедова напали на Макгрегора, который оставался в октагоне.
Нурмагомедов должен получить за бой не менее $ 2 млн. По словам Беннетта, к участникам потасовки могут быть применены санкции. Велика вероятность, что Нурмагомедова отстранят от участия в UFC.
Также Беннетт выразил сожаление, что вечер боев завершился подобным образом. В свою очередь Нурмагомедов на пресс-конференции принес извинения организаторам и Атлетической комиссии Невады за свое поведение, объяснив его оскорблениями со стороны Макгрегора и его команды.
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Атлетическая комиссия Невады (США) "заморозит" выплату гонорара российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову, который победил в титульном бое ирландца Конора...
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