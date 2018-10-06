Нурмагомедов не получит гонорар за бой с Макгрегором до окончания расследования

Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и напал на одного из членов команды Макгрегора, находившегося рядом с клеткой. Также члены команды Нурмагомедова напали на Макгрегора, который оставался в октагоне.





Нурмагомедов должен получить за бой не менее $ 2 млн. По словам Беннетта, к участникам потасовки могут быть применены санкции. Велика вероятность, что Нурмагомедова отстранят от участия в UFC.





Также Беннетт выразил сожаление, что вечер боев завершился подобным образом. В свою очередь Нурмагомедов на пресс-конференции принес извинения организаторам и Атлетической комиссии Невады за свое поведение, объяснив его оскорблениями со стороны Макгрегора и его команды.



