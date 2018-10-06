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Нурмагомедов не получит гонорар за бой с Макгрегором до окончания расследования

07.10.2018 12:30 — Разное | Партизан  
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Атлетическая комиссия Невады (США) "заморозит" выплату гонорара российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову, который победил в титульном бое ирландца Конора Макгрегора. Комиссия проведет расследование инцидента, произошедшего после окончания боя, сообщает MMA Fighting со ссылкой на главу комиссии Боба Беннетта.

Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и напал на одного из членов команды Макгрегора, находившегося рядом с клеткой. Также члены команды Нурмагомедова напали на Макгрегора, который оставался в октагоне. 

Нурмагомедов должен получить за бой не менее $ 2 млн. По словам Беннетта, к участникам потасовки могут быть применены санкции. Велика вероятность, что Нурмагомедова отстранят от участия в UFC. 

Также Беннетт выразил сожаление, что вечер боев завершился подобным образом. В свою очередь Нурмагомедов на пресс-конференции принес извинения организаторам и Атлетической комиссии Невады за свое поведение, объяснив его оскорблениями со стороны Макгрегора и его команды.

 
 
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Атлетическая комиссия Невады (США) "заморозит" выплату гонорара российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову, который победил в титульном бое ирландца Конора...
 
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