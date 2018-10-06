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Критиковавшего саудитов журналиста WP убила организованная группа
Газета The Washington Post сообщила, что убийство ее саудовского автора Джамала Кхашоги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии, было запланированным.
Как передает
По данным газеты, которая ссылается на свои турецкие источники, полиция Турции пришла к выводу, что убийство журналиста не было случайным. Также турецкая полиция считает, что к нападению причастны 15 человек из Саудовской Аравии.
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Газета The Washington Post сообщила, что убийство ее саудовского автора Джамала Кхашоги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии, было запланированным.
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