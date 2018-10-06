В Гомеле парень под спайсами полгода насиловал женщин, а потом ничего не помнил: дали 10 лет

Первое преступление случилось в январе. Недалеко от остановки по улице Фестивальной неизвестный набросился на 45-летнюю женщину, которая возвращалась вечером от подруги, сообщает газета «СБ — Беларусь Сегодня».





Месяц о насильнике не было слышно ни слуху ни духу, но в марте он взялся за старое с новыми силами. 9 марта в подъезде парень потребовал чересчур близкого знакомства от 36-летней женщины. Получив отпор, решил отобрать сумочку, но и тут его ждала неудача. Пришлось бежать с пустыми руками.





20 марта изнасиловал 25-летнюю девушку, которая около полуночи возвращалась домой. Еще через несколько дней он поджидал свою жертву у гаражей по Сосновой, женщина в тот день возвращалась с работы.





В апреле еще одна гомельчанка, возвращавшаяся поздно с работы, привлекла внимание насильника. А через месяц он не устоял перед 67-летней пенсионеркой.





Раскрыть преступление было непросто. Ни одна из женщин не видела преступника в лицо: он нападал со спины. Помочь случай: летом патрульные задержали одного гомельского гуляку, доставили в отделение, сняли отпечатки пальцев, взяли анализ ДНК и отпустили домой. Какого же было удивление, когда пришли результаты: биологический образец совпал с геномом преступника.





Выяснилось, что 20-летний парень — любитель на досуге покурить спайс. Приняв психотропы, он отправлялся на поиски приключений, а которых на утро ничего не помнил.



