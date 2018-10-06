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В Гомеле парень под спайсами полгода насиловал женщин, а потом ничего не помнил: дали 10 лет
В первом полугодии этого года шесть женщин Советского района Гомеля стали жертвами насильника. Теперь же гомельчанки могут вздохнуть спокойно: мужчина надолго оказался за решеткой — ему дали 10 лет.
Первое преступление случилось в январе. Недалеко от остановки по улице Фестивальной неизвестный набросился на 45-летнюю женщину, которая возвращалась вечером от подруги, сообщает газета «СБ — Беларусь Сегодня».
Месяц о насильнике не было слышно ни слуху ни духу, но в марте он взялся за старое с новыми силами. 9 марта в подъезде парень потребовал чересчур близкого знакомства от 36-летней женщины. Получив отпор, решил отобрать сумочку, но и тут его ждала неудача. Пришлось бежать с пустыми руками.
20 марта изнасиловал 25-летнюю девушку, которая около полуночи возвращалась домой. Еще через несколько дней он поджидал свою жертву у гаражей по Сосновой, женщина в тот день возвращалась с работы.
В апреле еще одна гомельчанка, возвращавшаяся поздно с работы, привлекла внимание насильника. А через месяц он не устоял перед 67-летней пенсионеркой.
Раскрыть преступление было непросто. Ни одна из женщин не видела преступника в лицо: он нападал со спины. Помочь случай: летом патрульные задержали одного гомельского гуляку, доставили в отделение, сняли отпечатки пальцев, взяли анализ ДНК и отпустили домой. Какого же было удивление, когда пришли результаты: биологический образец совпал с геномом преступника.
Выяснилось, что 20-летний парень — любитель на досуге покурить спайс. Приняв психотропы, он отправлялся на поиски приключений, а которых на утро ничего не помнил.
Тем не менее, все факты свидетельсвуют против него. Суд вынес приговор: за восемь эпизодов изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении шести женщин разного возраста, гомельчанин проведет за решеткой 10 лет, сообщает
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В первом полугодии этого года шесть женщин Советского района Гомеля стали жертвами насильника. Теперь же гомельчанки могут вздохнуть спокойно: мужчина надолго...
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