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В Гомеле парень под спайсами полгода насиловал женщин, а потом ничего не помнил: дали 10 лет

07.10.2018 12:06 — Разное | Партизан  
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В первом полугодии этого года шесть женщин Советского района Гомеля стали жертвами насильника. Теперь же гомельчанки могут вздохнуть спокойно: мужчина надолго оказался за решеткой — ему дали 10 лет.

Первое преступление случилось в январе. Недалеко от остановки по улице Фестивальной неизвестный набросился на 45-летнюю женщину, которая возвращалась вечером от подруги, сообщает газета «СБ — Беларусь Сегодня».

Месяц о насильнике не было слышно ни слуху ни духу, но в марте он взялся за старое с новыми силами. 9 марта в подъезде парень потребовал чересчур близкого знакомства от 36-летней женщины. Получив отпор, решил отобрать сумочку, но и тут его ждала неудача. Пришлось бежать с пустыми руками.

20 марта изнасиловал 25-летнюю девушку, которая около полуночи возвращалась домой. Еще через несколько дней он поджидал свою жертву у гаражей по Сосновой, женщина в тот день возвращалась с работы.

В апреле еще одна гомельчанка, возвращавшаяся поздно с работы, привлекла внимание насильника. А через месяц он не устоял перед 67-летней пенсионеркой.

Раскрыть преступление было непросто. Ни одна из женщин не видела преступника в лицо: он нападал со спины. Помочь случай: летом патрульные задержали одного гомельского гуляку, доставили в отделение, сняли отпечатки пальцев, взяли анализ ДНК и отпустили домой. Какого же было удивление, когда пришли результаты: биологический образец совпал с геномом преступника.

Выяснилось, что 20-летний парень — любитель на досуге покурить спайс. Приняв психотропы, он отправлялся на поиски приключений, а которых на утро ничего не помнил.

Тем не менее, все факты свидетельсвуют против него. Суд вынес приговор: за восемь эпизодов изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении шести женщин разного возраста, гомельчанин проведет за решеткой 10 лет, сообщает «СБ — Беларусь Сегодня».

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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В первом полугодии этого года шесть женщин Советского района Гомеля стали жертвами насильника. Теперь же гомельчанки могут вздохнуть спокойно: мужчина надолго...
 
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