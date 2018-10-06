Выборы-2019. Европа за то, чтобы сохранить статус-кво в Беларуси?

«Александр Лукашенко всегда думает о следующих выборах. Он работает в перманентном режиме. Мы это видим по действиям популистского типа: вот взял отменил запрет на ночную продажу алкоголя. Это все с мыслью о электорате», — говорит политический обозреватель Александр Класковский.





Способствует проведению выборов в 2019 году как факт стабилизации белорусской экономики, так и довольно значительный рост зарплат в последнее время. Лучше пользоваться ситуацией сегодня, чем ждать, что там принесет 2020-й. Благоприятная ситуация и в отношениях с Западом, который после событий 2014-го года в Украине поставил на Лукашенко как на гарант стабильности в Беларуси.





«Европа будет за сохранение статуса-кво в Беларуси, и, прежде всего, будет заинтересована в том, чтобы Лукашенко остался президентом на следующий срок. Евросоюз был заинтересован в политической ситуации в Беларуси только маргинально и только во время кампании 2006 года, когда была четкая поддержка Александра Милинкевича. В любые другие периоды этой заинтересованности не было особенно видно», — заявляет Павел Казанецкий из Восточноевропейского демократического центра в Варшаве.





Не видно проблем в отношениях с Кремлем. В августе и сентябре Лукашенко дважды встречался с Путиным, после чего у наблюдателей исчезло впечатление, что Москву и Минск разделяют нерешаемые торговые или политические конфликты. Тем более что следующая встреча политиков состоится уже через неделю.





Александр Лукашенко сказал 21 сентября 2018 г. в г. Сочи: «Я уверен, что к концу года ну практически все вопросы мы решим. Они не такие тяжелые, хотя с финансовой стороны они тяжелые, так завязаны крупные финансовые потоки, тем не менее их надо решать. Проблем особых с решением я не вижу».





Внешние угрозы для Лукашенко на сегодняшний день минимальны. А что происходит на внутриполитическом фронте? О желании выдвинуть своих кандидатов на следующих выборах высказался уже ряд политических структур. Либерально-демократическая партия и один из ее лидеров, Олег Гайдукевич. Организация «Говори правду», от которой могут выделиться Андрей Дмитриев или Татьяна Короткевич. Не останется за границами кампании и Партия БНФ с вероятным кандидатом Алексеем Янукевичем. Возможно, свою кампанию захочет провести депутат Палаты представителей от ОГП Анна Канопацкая. А вот Объединенная гражданская партия пойдет на выборы вместе с коллегами из правоцентристской коалиции — партией БХД и движением «За Свободу». Здесь возможны кандидаты: Северинец, Рымашевский, Губаревич. До сих пор никто из этого списка начала предвыборной кампании еще не объявлял. Представители оппозиции, уже традиционно, инициативу властям.





«На сегодняшний день правоцентристская коалиция находится в процессе переговоров, в процессе подготовки к кампании единого кандидата. Мы ведем работу над программой этого кандидата. А также ведем переговоры по поводу выделения единственной кандидатуры. Рано называть конкретные фамилии, но мы точно договоримся», — рассказывает председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.





Конечно, как и в 2015 году, могут быть и другие кандидаты, о которых мы сегодня даже и не слышали. Есть и те, кто участвовать не сможет. Николай Статкевич, один из лидеров «Маршей нетунеядцев», имеет судимость, которая запрещает ему участвовать в гонке. Но и у него есть свой план.





«В условиях отсутствия выборов и реального подсчета голосов, победа демократии возможна только через Площадь. Собрать Площадь, давить на власть, может, даже сидеть на этой площади месяц, добиться возвращения закона и нормального подсчета голосов. Эта задача максимум. И я готов поддержать кандидата, который подпишется под этой задачей», – уверяет Николай Статкевич.





В условиях, когда власти делают выводы, исходя из своих ошибок и быстро откручивают непопулярные решения, рассчитывать на широкую поддержку Площади не приходится. Ощутимо, белорусы больше не одаривают Лукашенко тем доверием, которое было раньше, но и не собираются выносить недовольство на улицу. При одном условии.





«Что будет реальным врагом Лукашенко? Это однозначно экономика. Он и сам проговаривает эту фобию в разговорах с подчиненными и говорит, что если нам и стоит чего-то бояться, то это экономики. Действительно, ведь все остальное – под колпаком», – считает Александр Класковский.





А потому результат следующих выборов легко предсказуем. Лукашенко победит, как и все предыдущие 5 раз. А результат будет зависеть не только от способности Лидии Ермошиной нарисовать Лукашенко «элегантную победу», но и от кривой белорусской экономики.