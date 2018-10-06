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Число ИП выросло во всех регионах Беларуси

07.10.2018 13:28 — Разное | Ежедневник  
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Число ИП выросло во всех регионах Беларуси

фото tut.by

В Беларуси продолжает расти число индивидуальных предпринимателей. Если на начало этого года их насчитывалось 236,1 тысячи, то на 1 сентября — на 3913 больше.

Это следует из данных МНС. При этом удельный вес налоговых поступлений от ИП в бюджет страны растут. Снизился этот показатель только в двух регионах.

Количество индивидуальных предпринимателей выросло абсолютно во всех регионах. Напомним, что в июле в Гродненской области была отрицательная статистика — на 1 августа здесь было на 7 ипэшников меньше, чем в начале года. Сейчас ситуация улучшилась, и с начала года число ИП в Гродненской области выросло на 78 человек, пишет tut.by.

Больше всего предпринимателей традиционно работает в Минске — 73 260 (плюс 590 человек с начала года), меньше всего — в Витебской области — 21 616 (плюс 227 человек с начала года).

Продолжает сокращаться число предпринимателей в таких сферах, как строительство (-1,8% по сравнению с начало этого года), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (-2,6%).

О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей говорил директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц. «В 2014 году было 19%, в 2015-м — около 18%», — отмечал представитель Минэкономики.

После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже в апреле-марте этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.

В то же время в этом году увеличивается количество ипэшников в таких сферах, как промышленность, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, информация и связь, операции с недвижимым имуществом, профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
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В Беларуси продолжает расти число индивидуальных предпринимателей. Если на начало этого года их насчитывалось 236,1 тысячи, то на 1 сентября — на 3913 больше.
 
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