В Минске байкер врезался в автомобиль и перелетел через капот

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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мотоциклист при столкновении с кроссовером перелетел через капот, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ОГАИ Фрунзенского РУВД Екатерина Рак.

ДТП произошло днем 6 октября. Девушка на БМВ выезжала с дворовой территории одного из домов по ул. Панченко во вторую полосу. В этот момент здесь ехали два мотоциклиста. Один из них, заметив автомобиль, начал тормозить, но не успел - и перелетел через капот.

В результате ДТП байкер получил ушиб левого голеностопного сустава. После обследования в больнице его отпустили домой.

По факту аварии проводится проверка.-0-