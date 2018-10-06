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В Минске байкер врезался в автомобиль и перелетел через капот
Фото из архива
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мотоциклист при столкновении с кроссовером перелетел через капот, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ОГАИ Фрунзенского РУВД Екатерина Рак.
ДТП произошло днем 6 октября. Девушка на БМВ выезжала с дворовой территории одного из домов по ул. Панченко во вторую полосу. В этот момент здесь ехали два мотоциклиста. Один из них, заметив автомобиль, начал тормозить, но не успел - и перелетел через капот.
В результате ДТП байкер получил ушиб левого голеностопного сустава. После обследования в больнице его отпустили домой.
По факту аварии проводится проверка.-0-
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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мотоциклист при столкновении с кроссовером перелетел через капот, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по...
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