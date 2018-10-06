Последний случай произошел в деревне Кушляны Сморгонского района. Когда бдительный прибор подал сигнал тревоги, супруги и их шестеро детей уже спали.

Накануне растопили котел. Видимо, он и стал причиной пожара. К счастью, АПИ своевременно уловил дым и разбудил членов семьи. Они самостоятельно вышли из задымленного дома и вызвали спасателей.

В областном управлении МЧС подчеркивают, что с начала года пожарный извещатель спас жизни 17 жителям области. В регионе продолжается установка этого бесхитростного прибора. В домах граждан из группы риска светозвуковой сигнал дополнительно выводится на фасад. Это позволит своевременно предупредить о возможной опасности и соседей.

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Жанна БАЙГОТ