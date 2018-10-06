Можно ли управлять автомобилем с правами из СССР? Комментарий ГАИ







Пока водительские удостоверения образца Советского Союза можно использовать в Беларуси, рассказали в управлении ГАИ УВД облисполкома. При этом планируется, что с января 2020 года водительские удостоверения, выданные во времена СССР, а также и не имеющие срока действия, будут признаны недействительными.

– Такую норму предлагается закрепить в законопроекте «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении», – рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Андрей Цыдик. – Связано это с тем, что такие документы слабо защищены и их часто подделывали. Кроме того, возникают трудности и при проверке таких прав, а иногда бывает сложно идентифицировать водителя по фотографии многолетней давности.

Также бывает сложно проконтролировать, проходил ли водитель медицинское переосвидетельствование: в ГАИ отмечают, что обладатели бессрочных прав иногда игнорируют обязательное прохождение водительской комиссии. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, садятся за руль. Случается, что становятся причинами ДТП.

Замена «бессрочных» водительских удостоверений, считают в ГАИ, создаст равные условия для всех водителей и повысит безопасность на дорогах. А владельцы таких удостоверений уже не смогут проигнорировать обязательное прохождение медицинского переосвидетельствования.

– Для того чтобы заменить старые права на водительское удостоверение нового образца, достаточно обратиться в любое подразделение МРЭО ГАИ по месту жительства с соответствующим заявлением. С собой надо взять старое водительское удостоверение, паспорт, медицинскую справку о состоянии здоровья и квитанцию об уплате пошлины, – рассказали в ГАИ.





Обмен водительского удостоверения может занимать до пяти дней. Причиной для его замены становится и истечение срока действия документа.

– Водительское удостоверение выдается сроком на десять лет. Ездить с просроченными правами нельзя. Если водитель по каким-то причинам не обменял права и сель за руль с документом, у которого истек срок действия, то это квалифицируется как отсутствие права управления, а не как отсутствие документов, –подчеркнули в ГАИ.

Такая забывчивость ставит водителя в один ряд с теми, кого лишили права управления или кто вообще никогда его не имел. Невнимательность наказывается штрафом от 5 до 20 базовых величин.