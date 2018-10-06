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Умерла Монсеррат Кабалье

07.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Умерла Монсеррат Кабалье

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на медиков.

Оперная прима, по информации газеты, умерла утром 6 октября в госпитале Сан-Пау. В больницу певица поступила в середине сентября. Ранее Монсеррат Кабалье перенесла микроинсульт и при падении травмировала колено.

По данным издания, похороны состоятся 8 октября.

Оперная дива Монсеррат Кабалье была известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.

Мировая известность пришла к певице в 1960-х годах, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую оперную звезду в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

Монсеррат Кабалье исполнила более 120 оперных партий. Она выступала с такими дирижерами, как Леонард Бернстайн, Герберт фон Караян, Джеймс Ливайн, Зубин Мета, Георг Солти.

Монсеррат пела в Большом Колонном зале Кремля, Белом доме в Вашингтоне, нью-йоркской Аудитории, Зале Народа в Пекине. Партнерами по сцене певицы были Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Мерилин Хорн, Альфредо Краус и Лучано Паваротти.

Также Кабалье участвовала в записи альбома с солистом группы Queen Фредди Меркьюри. Вместе они записали гимн летней Олимпиады в Барселоне1992 года, который прозвучал со сцены уже после ухода из жизни Фредди Меркьюри.

Источник: БЕЛТА.

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Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на медиков. ...
 
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