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Девочка из Швеции нашла в озере тысячелетний меч
07.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Восьмилетняя шведка Сага Ванесек, отдыхая в загородном доме на юге страны, нашла меч в озере Видостерн. Сначала эксперты посчитали, что мечу около 1000 лет, но, старательно изучив раритет, специалисты из местного музея пришли к выводу, что он на 500 лет старше. Об этом сообщает ВВС.
Летом из-за жары уровень воды в озере был очень низким, что и позволило Саге найти древнее оружие. В местном музее, в котором теперь хранится находка, говорят, что он находится в очень хорошем состоянии.
Находка меча побудила местные власти начать исследования озера и его берегов. Уже нашли брошь lll в н. э. Исследование озера продолжается, и не исключено, что будут найдены еще более древние артефакты.
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Восьмилетняя шведка Сага Ванесек, отдыхая в загородном доме на юге страны, нашла меч в озере Видостерн. Сначала эксперты посчитали, что мечу около 1000...
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