В Минске запечатлели всадника с тыквой вместо головы

Странное событие наблюдали минчане. По столичным улицам промчался на лощади всадник, голова которого была скрыта огромной тыквой. Можно было счесть это преждевременным Хэллоуином, но, как оказалось, перфоманс был посвящен тыквенному элю, который впервые сварили лидские пивовары.

Всадника обнаружили в полдень 6 октября на проспекте Победителей, кода он неспешно гарцевал в центр города. Позже загадочного наездника заметили на Немиге и Зыбицкой, после чего он, видимо, поехал по проспекту Независимости – последний раз его видели около ЦУМа.

Сам всадник выглядел так, словно сошел со страниц небезызвестного романа Майна Рида. Наездник ростом под два метра с черным плащом и тыквой молчаливо скакал по тротуару, не проявляя никакого интереса к прохожим. Зато последние взбудоражились: одни сочли это студенческой шуткой, другие – подготовкой к Хэллоуину.

Как позже выяснилось, прогулка всадника с тыквой предшествовала запуску сорта Pumpkin Ale из линейки «Калекцыя Майстра». «Лидское пиво» первым среди белорусских пивзаводов выпустило тыквенный эль, история создания которого не менее захватывающая, чем у «Всадника без головы».