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В Лондоне изучают возможность кибератаки на Россию в случае ее "нападения на Запад" - СМИ

07.10.2018 13:32 — Разное | Интерфакс  
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Британские военные рассмотрели возможность проведения обширной кибератаки в отношении России в случае, если РФ "нападет на страны Запада", пишет в воскресенье газета "Санди таймс" со ссылкой на высокопоставленные источники в сфере безопасности.

Источники рассказали газете, что они обеспокоены тем, что у Великобритании с Россией есть "неравенство возможностей, из-за которого у командования (Великобритании - ИФ) слишком мало оружия против агрессии Кремля, за исключением запуска ракет "Трайдент" с ядерным зарядом".

В результате чиновники из британского правительства "пообещали нарастить наступательный киберпотенциал, в том числе возможность "отключить свет" в Кремле".

По утверждению газеты, наращивание киберпотенциала даст Великобритании больше возможностей в противостоянии России. Среди возможных вариантов российской "атаки на Запад" газета перечисляет захват "маленьких островов, принадлежащих Эстонии", вторжение в Ливию, "чтобы получить контроль над запасами нефти и начать новый миграционный кризис в Европе", а также использование "нерегулярных сил, чтобы начать атаку на британские войска или поставить под угрозу новый британский авианосец".

На этой неделе власти Нидерландов объявили, что предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО в апреле 2018 года. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ. Затем Минюст США выдвинул обвинения в адрес семи сотрудников ГРУ в совершении преступлений, связанных с кибербезопасностью.

После этого премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте назвали неприемлемой деятельность в киберпространстве российской военной разведки.

В МИД РФ назвали обвинения Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" в отношении России.

 
 
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Британские военные рассмотрели возможность проведения обширной кибератаки в отношении России в случае, если РФ "нападет на страны Запада", пишет в воскресенье...
 
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