БЖД за январь-сентябрь увеличила контейнерные перевозки из Китая в Европу на 25%

Количество контейнерных поездов, следующих из Китая в Европу через Беларусь, выросло на 25% за январь-сентябрь 2018 года, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"За 9 месяцев 2018 года количество ускоренных контейнерных поездов, проследовавших транзитом по Белорусской железной дороге в сообщении Китай—Европа, составило 213,4 тыс. контейнеров в ДФЭ. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2017 года", - проинформировали в БЖД.

Ежесуточно по Беларуси курсирует 12 контейнерных поездов в сообщении Азия—Европа—Азия. Маршрутная скорость по территории Беларуси отдельных поездов достигает 1180 км в сутки. От станции Красное (госграница с Россией) до Бреста контейнерные поезда проходят менее, чем за 12 часов.

Перевозки контейнерными поездами на границе с Польшей осуществляются через 3 пограничных перехода: Брест—Тересполь, Свислочь—Семянувка, Брузги—Кузница-Бялостоцка. "В 2019 году запланировано открытие движения по четвертому пункту пропуска — Высоколитовск—Черемха", - сообщили в БЖД.

Общая пропускная способность белорусско-польских пограничных переходов сегодня составляет 50 пар грузовых поездов в сутки. "Имеется резерв пропускной способности", - констатировали в пресс-центре.

В БЖД отметили, что видят перспективу перевозок с Китаем не только в обеспечении транзита, но и в развитии перевозок внешнеторговых грузов для белорусских предприятий, которые рассматривают китайский рынок в качестве одного из приоритетных.

"С целью создания оптимальных условий для экспорта продукции белорусских предприятий ГП "Белинтертранс — транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги проводит работу по использованию в перевозках международного контейнерного хаба в Минске на станции Колядичи", - добавили в пресс-центре.