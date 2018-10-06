Как выглядит Беларусь на фоне других стран по ВВП на душу населения





ВВП Беларуси на душу населения чуть меньше, чем в Азербайджане и чуть больше, чем в Алжире. При этом белорусским показателям очень далеко до показателей развитых европейских стран.

На основании данных МВФ, сервис vividmaps составил карту Европейских стран по ВВП на душу населения, пишет Thinktanks.by .

Данные ВВП представлены на основе статданных за 2016 год. Согласно ним, ВВП на душу населения в Беларуси на тот период составлял 17 тысяч 497 долларов, что более чем в два раза меньше, чем в Германии и более чем в три раза меньше, чем в Норвегии, но зато в три раза больше, чем в Молдове.

Все цифры приведены в долларах Geary-Khamis, более известных как международные доллары (INT $).



