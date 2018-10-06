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Как выглядит Беларусь на фоне других стран по ВВП на душу населения
07.10.2018 15:07 — Разное | Ежедневник
ВВП Беларуси на душу населения чуть меньше, чем в Азербайджане и чуть больше, чем в Алжире. При этом белорусским показателям очень далеко до показателей развитых европейских стран.
На основании данных МВФ, сервис vividmaps составил карту Европейских стран по ВВП на душу населения, пишет
Данные ВВП представлены на основе статданных за 2016 год. Согласно ним, ВВП на душу населения в Беларуси на тот период составлял 17 тысяч 497 долларов, что более чем в два раза меньше, чем в Германии и более чем в три раза меньше, чем в Норвегии, но зато в три раза больше, чем в Молдове.
Все цифры приведены в долларах Geary-Khamis, более известных как международные доллары (INT $).
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ВВП Беларуси на душу населения чуть меньше, чем в Азербайджане и чуть больше, чем в Алжире. При этом белорусским показателям очень далеко до показателей развитых...
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