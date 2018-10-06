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«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области

07.10.2018 15:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника – Дня учителя – полсотни педагогов Минской области пригласили на экскурсию во Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области

«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области

Гостям показали залы и кабинеты, где проходят международные встречи, совещания, церемонии награждения самых достойных белорусов. Особый интерес вызвали зимний сад, детские фотографии Президента, а также подарки, которые вручили главе государства в разные годы его правления.

«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области

Изумительно! Заходишь в каждый зал – и даже у учителя русского языка не хватает слов сказать. Очень красиво!

«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области

Детские фотографии впечатлили. Я считаю, что нашему Президенту там лет пять. На трехколесном велосипеде – мне это знакомо, я это помню.

«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области

Колорит белорусский присутствует, то есть и герб, и белорусский орнамент – всё это есть, в каждом зале отражено. Поэтому гости, которые приезжают в данное здание, всё это прекрасно видят, знакомятся с белорусской культурой.

«Даже у учителя русского языка не хватает слов!» Экскурсию по Дворцу Независимости провели для педагогов Минской области

Это очень здорово! Это показывает уровень нашей страны.

Отметим, двери Дворца Независимости открыты для экскурсий. Здесь уже побывали дипломаты, студенты, многодетные мамы, спортсмены и представители науки.

 
 
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника – Дня учителя – полсотни педагогов Минской области пригласили на экскурсию во Дворец Независимости,...
 
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